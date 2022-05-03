「由男方孝順公婆」挨批 美女主播嗆：推給別人家女兒？
三立美女主播高毓璘，外型亮眼、氣質出眾，求學時代在校被封為校花，現在更有「主播界洪曉蕾」之稱，經常於社群粉專分享她的日常生活。昨（2）日上傳一則網友留言「很多媳婦都不孝順公婆是什麼道理」，笑稱「激起我的吵架魂」，直說是2022聽到最好笑的笑話。
美女主播高毓璘分享的對話截圖中，看見該網友先稱「大家都知道媽媽很偉大，可是很多媳婦都不孝順公婆這是什麼道理呢？」剛開始高毓璘回覆「媳婦又不是公婆生的...該孝順的是從婆婆肚子出來的那位兒子吧」，沒想到遭到該名網友批為觀念糟糕，「中國五千年的歷史都白念了，怎麼會把孝順公婆推給兒子」。
高毓璘聞言大笑問對方是反串嗎？忍不住表示「自己的父母不孝順，還要推給別人家的女兒」。她直言「雖然我答應過閨蜜，不跟網友吵架的」，但笑稱這段對話是2022聽到最好笑的笑話，「激起我的吵架魂」並分享到粉專。
引來網友熱烈探討，有網友忍不住說「真的不要肖想撿現成的童養媳欸」，不少粉絲力挺「自己家長自己顧」、「孝順不該外包」，許多人都表示「互相尊重才是王道」。高毓璘則回覆：「親人之間不要道德親情綁架才是王道」，分享「親子之間的感情是互相尊重愛護、包容理解生成的」見解。