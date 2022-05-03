關心學生接種疫苗情形　侯友宜再喊：居隔轉型不能拖

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針對台北市長柯文哲要求北市疫情副指揮官璩大成參考國際兒童第一劑打莫德納、第二劑打BNT的文獻資料，考慮是否能讓兒童混打疫苗；對此，侯友宜回應，其實疫苗的混打，新北衛生局及醫療專業團隊都在思考中，基本上都尊重醫療專業的評估，所以還在研究、評估中。
指揮中心考慮有打第3劑民眾可「以篩代隔」的看法？侯友宜認為，新北的居隔人數今天應該是4萬人，再加上確診個案、居家照護，大概近7萬人，且現在還沒達到最高峰；因此很希望趕快做居隔轉型，否則這樣拖，對後面的醫療量能，及負責居家照護的公衛體系，相對地都受到影響。
頂溪國小校長柯志賢說，第一梯疫苗接種學生約200人，佔學生總數30%，因多數家長須更多時間考慮，預期進行第二梯疫苗接種時，願意接種疫苗的學生人數會再提高；教育局補充，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所補接種。
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