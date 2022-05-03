新北坪林一日遊｜百年古蹟飄茶香！享受山城仙境裡的純樸氣息

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坪林南山寺 仙公廟
隱身在坪林山上，南山寺仙公廟是台灣北部顯少見的低海拔賞雲海景點，短短1分鐘的路程就能欣賞大片茶園風光、壯麗的山巒美景，步道的盡頭便是南山寺觀景平台，不但能眺望整個南山寺山間的髮夾彎S型坡道，有時山上天氣變化大，霧濛濛的景色也充滿仙氣，每分每秒的景致都讓人捨不得眨眼。
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坪林南山寺 仙公廟
地址｜新北市坪林區漁光里樟空子5號
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坪林茶葉博物館
坪林茶業博物館是一棟四合院的閩式建築，走入其內彷彿置身江南大院，裡面展示了許多不同品種的茶葉風貌、製作方式；製茶器具等，並結合五感體驗及互動裝置，讓遊客直接親自體驗， 也會不定期舉辦各式茶相關主題特展，值得一探究竟。
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坪林茶葉博物館
地址｜新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號
開放時間｜週一至週五 09:00—17:00週六及週日 09:00—17:30(閉館前30分鐘停止售票)
休館時間｜每月第一個星期一（若適逢國定假日照常開放，隔日休館）
門票｜全票$80
※免票對象：設籍於新北市之市民、年滿65歲以上及未滿12歲之國民、年滿55歲以上之原住民族國民、就讀國內各級學校之在學學生、身心障礙者及其必要陪伴者1人、持有低收入戶證明者、持有志願服務榮譽卡之志工本人、持有中華民國博物館學會之會員
金瓜寮魚蕨步道
距離老街約20分鐘的金瓜寮魚蕨步道，是一條沿著金瓜寮溪佈滿豐富蕨類的平緩步道，也個野溪秘境。循著潺潺溪水聲穿過狹窄林徑，眼前的景象猶如世外桃源，炎熱的天氣總有人在這戲水，但避免破壞生態環境，建議大家不要隨意下水，沿途各種蕨類植物、岩層斷層就足以讓人放慢腳步為其停留。
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金瓜寮魚蕨步道
地址｜新北市坪林區金瓜寮路
坪林老街
濃厚的茶文化及復古的石板牆、閩式建築是坪林老街的兩大特色，街道長約200公尺，充滿著將在地特產「坪林包種茶」融入料理中的特色店家，販售各式各樣的創意茶料理，像是茶粿、茶饅頭、茶牛軋糖、茶油麵線等等，坪林老街雖然不大，但值得細細品味，很適合假日安排雙北近郊坪林一日遊。
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經過坪林老街上這間古早味小店可別忘了買顆茶葉蛋，以包種茶和中藥熬煮，經過3天的黃金72小時慢火燉煮，口感Q彈又入味，鹹度恰到好處，除了現場品嘗之外，帶回家冰過後也很好吃！
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坪林老街
地址｜新北市坪林區坪林街
新北坪林美食推薦
坪感覺 JustPinglin
紅磚老房配上復古花磚，以為是文青小物店，殊不知是一間結合茶皂、茶葉等在地小農產品的茶堂，踏入店內就像是來到迷你文創市集。部分座位區是很傳統的台灣矮竹籐椅、沙發，就像回到家中一樣，背後搭配各式花藝作品，雅致的空間愜意而舒適。
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坪感覺提供中式餐點及甜點下午茶，多數料理都是結合茶的元素製作而成，蜜香紅茶滷肉燥是店裡的特色招牌，鹹中帶甜的滷肉燥，尾韻有些蜜香紅茶的香氣，鹹香不油膩，搭配茶香飯一起品嚐，飯後再來個茶甜點，滿足味蕾。
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坪感覺 JustPinglin
地址｜新北市坪林區坪林街12號
營業時間｜平日11:00-17:00(週二休息)，假日11:00-19:00
心茶合一 TeaFlow
心茶合一是一間位於公路旁的早午餐店，一不留意就可能錯過，一棟小木屋被鬱鬱蒼蒼的樹木包圍著，戶外擺放了幾個座位，上方是由帷幕搭蓋起的遮陽天花板，舒適的天氣坐在戶外來杯咖啡配點心，不時還能聞到旁邊茶園飄來淡淡的茶香，用餐完也推薦大家到旁邊的石雕公園散步，旅途中就是需要這樣的行程來調節步調。
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地址｜新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號
滴滴香 Di Di Shiang
坪林老街上最老的古厝，歷代傳承，堅持把每一滴茶做到最好，滴滴香茶行販售許多「茶」點心，像是茶心酥、蜜香紅茶糖、綠茶南瓜酥等，很適合作為坪林伴手禮。除此之外，別忘了一定要吃鐵觀音冰淇淋！濃郁茶香味不會太甜，帶有一點回甘，吃完讓人意猶未盡。
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滴滴香茶行
地址｜新北市坪林區坪林街34號
營業時間｜9:00 – 21:00 全年無休
坪林說大不大，說小不小；說近不近，說遠不遠，但實際走訪一趟，一定會有不一樣的體會和收穫。
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原文出處 : ReadyGo 新北坪林一日遊｜百年古蹟飄茶香！享受山城仙境裡的純樸氣息
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