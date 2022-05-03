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高端股東創「福又達」！爆桃機篩檢也是它　陳時中回應了

▲陳時中回應，福又達相關爭議事件。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中回應，福又達相關爭議事件。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 15:07:202022-05-03 15:10:50

食藥署核准「福又達公司」，進口韓國家用唾液快篩，隨後因公司創辦人，為高端疫苗總經理陳燦堅，引發外界質疑私下圖利。近日又有消息爆料，去年帛琉疫苗團，在桃機一次要價5000元的PCR檢測，同樣是由福又達負責，再度引發外界質疑。

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▲有網友貼出文件，去年帛琉疫苗團負責的公司也是福又達。（擷取自PTT）
▲有網友貼出文件，去年帛琉疫苗團負責的公司也是福又達。（擷取自PTT）
食藥數快速核准福又達進口家用唾液快篩，外界質疑聲浪未歇，又有網友爆出，「福又達」被指定做桃園機場檢驗，有網友貼出單據指出，去年的帛琉疫苗團，出發之前在桃機檢測的負責公司也是福又達，且費用高達5000元，讓網友嘲諷寫下「這樣你們懂這操作了嗎？」

對此，陳時中解釋，落地採檢從頭到尾跟「福又達」沒有關係，疾管數人員、機場清潔員都有定期配合篩檢，但該篩檢計畫並非由福又達負責，是因疾管署駐點的檢疫人員，因排班的緣故，沒有辦法參與大規模篩檢計畫，因此是疾管署北區檢疫人員的一個小團體，才是另外交由福又達來做。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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