錯誤政策！114學年才擬復考數乙 國教盟籲招聯會說清楚
大學招聯會昨天宣布擬於114學年度恢復分科測驗數乙考科，國教行動聯盟今（3）日表示，今年分科測驗沒有考數乙，高三生哀鴻遍野，已確認是一個錯誤的政策，而在錯誤政策下，招聯會卻不知亡羊補牢，還要繼續錯下去、損害高中生權益，籲請招聯會公告會議記錄與正反方理由，以昭公信。
大學招聯會昨天表示，明年分科測驗考數乙，並未在常委會取得共識，而招聯會常委會已在110年決議，在分科測驗中恢復數乙考科，招聯會日前也召開教務長工作小組會議，邀請大學與高中代表參與討論，整合相關意見後將建議常委會於114學年度恢復數學乙考科，並提下次常委會討論，一旦確認同意後將盡快公告。
國教盟質疑，招聯會說此次常委會未取得共識，卻在110年度就已經決定要恢復數乙，不解為何對於施行時間如此延宕？大學聯合招生方式的決策屬於公共領域，每一個參與決策的成員都應為公共決策負責，而不應有論述保密的權利，國教盟籲請招聯會公告會議記錄、正反方的理由，以昭公信。
國教盟指出，111學年度大學各校系分科測驗採計科目到110年9月才公告，而分科測驗由百分制改為級分制在110年8月公告，都沒有符合3年前公告的信賴保護原則。
國教盟認為，若是因為信賴保護原則，才在114學年度恢復分科測驗數學乙考科，那為了維護學測數B作為考試分發依據的權益，建議可採「學測數B及分科測驗數乙擇優採計」的原則，讓考生再有一次發揮的機會，不要讓考生抱有「一試定終身」的遺憾。