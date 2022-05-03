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樂高也參一咖！擬打造兒童專屬元宇宙　計畫1年內推出

▲積木玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，並擴大對數位市場投資，與遊戲開發商合作，預計於1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。圖為樂高與星際大戰合作推出的角色。（圖／美聯社／達志影像）
▲積木玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，並擴大對數位市場投資，與遊戲開發商合作，預計於1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。圖為樂高與星際大戰合作推出的角色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-03 15:23:12

隨著元宇宙概念興起，各大產業也紛紛投入參與，全球最大玩具積木製造商樂高（Lego）近來也正在計畫增聘軟體工程師，並加大投資推動數位化市場，以因應線上娛樂蓬勃發展，削弱實體玩具積木吸引力的可能。樂高預計在1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。

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根據英國《金融時報》報導，丹麥玩具製造商樂高憂心線上娛樂將減弱積木玩具的吸引力，計劃在2023年底雇用1800名軟體工程師，人數將會是去年年初的3倍，同時樂高也在哥本哈根開設了數位中心，並且擴大倫敦以及上海的軟體中心。

樂高自2003年面臨倒閉危機以後，因推出以動漫和遊戲角色為原型的玩具積木，成功跨越困境，去年營收額增長了四分之一以上，利潤增長了將近三分之一。不過知情人士也表示，樂高長期以來，對於沒有開發出類似微軟旗下大受歡迎的「當個創世神」（Minecraft），一直感到很沮喪。

如今樂高要擴大數位市場的投資，攜手「要塞英雄」（Fortnite）遊戲的開發商Epic，開發出兒童專屬的元宇宙世界，預計在未來一年內推出。樂高執行長克里斯帝安森（Niels Christiansen）表示，樂高的投資相當於「開發出一個『當個創世神』」。

但樂高不打算降低實體積木玩具對其業務的重要性。克里斯帝安森表示，積木仍會是公司的核心，所有實體玩具組將會發展出類似遊戲或電視影集之類的數位內容。

克里斯帝安森指出，「實體和數位兩者將會合而為一，兩者聯繫起來更容易成為一種體驗。在數位化的道路上，我們確實在增強實力，以往交由顧問所做的工作將轉為內包，是目前最大的一項投資。」

報導指出，樂高大膽押注零售業的未來，繼去年開設165家分店，讓其實體店面總數增加到約830家後，計劃今年要再展店150家。克里斯帝安森認為，隨著疫情趨緩，人們也會逐漸返回實體店面，樂高的銷售也會持續成長。不過該公司將分店視為「品牌體驗」的場所，並非純粹銷售產品的地方。

▲樂高執行長克里斯蒂安森表示，儘管要朝向數位化發展，實體積木玩具仍是核心。（圖／美聯社／達志影像）
▲樂高執行長克里斯蒂安森表示，儘管要朝向數位化發展，實體積木玩具仍是核心。（圖／美聯社／達志影像）

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