台中確診首破千 盧秀燕宣布實施「快篩陽得來速」

台中市新冠肺炎確診數今（3日）破千，有鑒於確診數越來越多、民眾篩檢需求大增，市長盧秀燕宣佈市府與各大醫院合作，實施「快篩陽得來速」機制，目前已有6家醫院開設「綠色通道」安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，大幅節省等候就醫時間。
盧秀燕指出，很多人自行快篩陽性後，慌到不如如何處理，加上1999時刻滿線，一天就進線4千5百多通，不容易馬上打進去，急得到處打電話詢問要去哪裡做進一步確認。台中市因應單日確診數破千，衛生局與各大醫院研議在PCR篩檢站開設綠色通道，為10幾處社區篩檢站、居家快篩陽性的民眾服務。
今天已有6家醫院開設「快篩陽」綠色通道，分別是台中榮總、澄清醫院中港院區、童綜合醫院、光田醫院沙鹿院區、光田醫院大甲院區、長安醫院，明後天還會再增加醫院加入「快篩陽『得來速』」擴充量能。
衛生局長曾梓展補充，快篩陽性民眾服務在醫院外部進行，不進入醫院原本的建築物。民眾透過「快篩陽」綠色通道進行PCR篩檢是免費的；若有症狀或有就醫需求，可安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳交掛號費、健保部份負擔費用，再返家等候結果，節省就診時間與流程。
盧秀燕說，「快篩陽得來速」能有效降低醫療量能的壓力。她也提醒市民，這些場域的相對風險較高，沒事不要擠到這邊去。