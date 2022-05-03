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新北+8278！再增4處社篩站　侯友宜：限快篩陽才可做PCR

▲新北再新增4個社區篩檢站，分別是林口恩樺社區篩站、中和怡和積穗社區篩檢站、三重宏仁正義社區篩檢站及板橋中興海山社區篩檢站。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北再新增4個社區篩檢站，分別是林口恩樺社區篩站、中和怡和積穗社區篩檢站、三重宏仁正義社區篩檢站及板橋中興海山社區篩檢站。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-03 16:08:36

疫情持續的延燒！新北市今（3）日新增8278人確診的病例，執行中的居家照護有20770人，居家隔離列管數為40816人；新北市長侯友宜昨日拋出「箇中滋味是點滴在心頭」的一番話，引起各界的關注。

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▲新北市長侯友宜希望中央能知道第一線執行末端上的需求，能快速解決當然最好，不能夠快速解決，也要了解地方的需求面，用更好的方式一起面對。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜希望中央能知道第一線執行末端上的需求，能快速解決當然最好，不能夠快速解決，也要了解地方的需求面，用更好的方式一起面對。（圖／新北市政府提供）
侯友宜今日受訪表示，防疫2年多，只有一個想法，就是中央地方一條心、齊心齊力的防疫；此外，地方在執行端一定會看到很多的問題，他一定會先跟中央反應，絕對不會在公開場合去說任何事，因為覺得要解決問題，就要大家同心齊力的好好的溝通，希望溝通後就能夠快速的轉換。

侯友宜說，他也可以體諒中央很多的方式在溝通後，事實上它也很難做到，不過有些是可做得到，大家就要互相共同體諒第一線基層同仁的辛苦；如何把它轉換成更快速的去幫助市民朋友，「最重要的是了解市民朋友需求，及確診個案對居隔等等相關的議題上，如何快速的執行，讓市民朋友安心。

侯友宜認為，身為市長一定會扛起所有責任，解決第一線所有同仁的問題外，也要快速的照顧市民朋友；很多的聲音中央都聽到，「不管是私下或公開的場合，都講很多次」，希望中央能知道第一線執行末端上的需求，能夠快速解決當然最好，不能夠快速解決，也要了解地方的需求面，用更好的方式一起面對。

侯友宜也宣布，新北再新增4個社區篩檢站，分別是林口恩樺社區篩站（湖南市民活動中心）、中和怡和積穗社區篩檢站（積穗市民活動中心）、三重宏仁正義社區篩檢站（正義市民活動中心）、板橋中興海山社區篩檢站（土城區中華路一段32號）；現場篩檢限快篩陽或有症狀者才可做PCR，其餘有需要者，上網預約登記，亦可安排時間篩檢。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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