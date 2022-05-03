新北+8278！再增4處社篩站　侯友宜：限快篩陽才可做PCR

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侯友宜說，他也可以體諒中央很多的方式在溝通後，事實上它也很難做到，不過有些是可做得到，大家就要互相共同體諒第一線基層同仁的辛苦；如何把它轉換成更快速的去幫助市民朋友，「最重要的是了解市民朋友需求，及確診個案對居隔等等相關的議題上，如何快速的執行，讓市民朋友安心。
侯友宜認為，身為市長一定會扛起所有責任，解決第一線所有同仁的問題外，也要快速的照顧市民朋友；很多的聲音中央都聽到，「不管是私下或公開的場合，都講很多次」，希望中央能知道第一線執行末端上的需求，能夠快速解決當然最好，不能夠快速解決，也要了解地方的需求面，用更好的方式一起面對。
侯友宜也宣布，新北再新增4個社區篩檢站，分別是林口恩樺社區篩站（湖南市民活動中心）、中和怡和積穗社區篩檢站（積穗市民活動中心）、三重宏仁正義社區篩檢站（正義市民活動中心）、板橋中興海山社區篩檢站（土城區中華路一段32號）；現場篩檢限快篩陽或有症狀者才可做PCR，其餘有需要者，上網預約登記，亦可安排時間篩檢。
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