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學校導護志工不足　議員建議市府統一招募

▲議員林祈烽發現學校導護志工招募不足，學生過馬路險象環生，要求教育局考慮是否應統一招募志工(圖／柳榮俊攝2022.5.3)
▲議員林祈烽發現學校導護志工招募不足，學生過馬路險象環生，要求教育局考慮是否應統一招募志工(圖／柳榮俊攝2022.5.3)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-03 16:33:17

台中市有近300所市立國中小學，上課期間每天都有數萬名學生過馬路到校上課。今(3)日市議員林祈烽、鄭功進和施志昌質詢指出，發現學校導護志工招募不足，導致學生過馬路時險象環生，要求教育局要解決問題，考慮是否應統一招募志工，甚至調派警察或義交支援，不要讓學生在上下學途中發生交通意外。

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林祈烽說，國中小學生在上下學期間過馬路，如果沒有導護志工或愛心媽媽協助導護，真的非常危險，根據市警局在去年110月的統計，全市共發生交通事故68293件，死亡157人、受傷47927人；其中單是發生在路口的交通事故，就有25800件，死亡78人、受傷29950人。


林祈烽表示，台中市現有11704位導護志工和愛心媽媽，平均一所學校大約有35人，人數看起來似乎很多，但實際情況卻是不足；他接獲家長陳情，有些學校缺乏導護志工，連愛心媽媽都招募不足，讓學童在上下學期間，都必須單獨過馬路；甚至有家長爆料，孩子放學回家驚恐的說，在剛過馬路時，看到別班的同學在斑馬線上被左轉方向的車輛撞擊，當場倒地受傷。


林祈烽、鄭功進和施志昌建議，導護志工和愛心媽媽真的很重要，教育局應統一或協助各校招募交通導護志工，如果人力真有不足，就應該與市警局協調，是否能在上學和放學各30分鐘的時段，派請警察或義交人員來支援指揮。


副市長陳子敬表示，他曾在道安會報中提醒，拜託警察局要主動出勤，尤其是開學有新生入學的期間，執勤時間不是很長，大約半小時以內，派1位或2位員警到學校大門口協助指揮交通，至於是否可派義交出勤協助，將再與相關單位討論研究。


教育局副局長葉俊傑表示，坦言學校導護志工的量可能還不夠，依教育部規定，導護志工是由老師、社區人士和學生家長共同組成，學校如有人力不足的部份，應該想辦法補足，教育局也會來協助招募。

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