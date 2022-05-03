Yamaha 宣告 YZF-R15 V4 / YZF-R15M 於第三季正式登台！即日 14.6 萬起開放預購
Yamaha 宣布 2022 第三季正式在台引進 2022 年式「YZF-R15 V4」及「YZF-R15M」，並自即日起於全台 Yamaha 販賣店展開預購。
源自 Yamaha MotoGP 的賽事精神與設計理念，「YZF-R15 V4」擁有強調空氣力學的車身線條、頂級跑車 的駕駛艙，以及新世代 R 系列的面孔造型。動力方面採用 155c.c. 水冷四行程高性能引擎，搭載 DiASil 壓鑄 鋁矽合金汽缸、鍛造活塞以及 VVA (Variable Valve Actuation)可變氣門揚程技術，此次更搭載 Traction Control System (循跡控制系統) 。此外搭配 Y-Connect APP 讓車輛與手機連動， 透過 APP 中 Revs 儀錶板，可使用保養建議、里程 / ECO 排行、油耗管理、停車位置等多項功能。
本次同步推出承襲自 Yamaha 頂級仿賽「YZF-R1M」專屬塗裝的「YZF-R15M」仕樣，並獨家搭載 Quick Shift (快速排檔系統)。能減少升檔所需要的間隔時間，讓「YZF-R15M」成為攻克賽道的利器。
2022 年式樣「YZF-R15 V4」將提供三款車色，「YZF-R15M」將提供兩款車色。
|車型名稱
|新台幣建議售價
（不含牌險、配備）
|優惠期間
|優惠方案
|YZF-R15M
|155,000元
|即日起
|分期零利率專案
|Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
|155,000元
|YZF-R15 V4
|146,000元