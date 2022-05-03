▲ EVOASIS 聯手統一精工加油站 打造永續綠能充電網

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在台灣已有越來越多民眾成為電動車主，截至三月全台電車數更增長至1.8萬台車，作為車主起家、以打造充電友善環境為宗旨的EVOASIS (源點科技)，此次攜手統一集團旗下，擁有86個服務據點的油品事業-統一精工，一同打造油電複合式能源供應站。首波站點將在位於通勤要道，及人口密集區的速邁樂加油站優先釋出，除了要緩解都會地區充電站點供不應求的情況，也希望藉由兩者服務的結合，為傳統加油站帶來更多元的發展，並展現集團重視綠能永續的精神；同時，也讓剛從油車轉換為電車的電動車主，無須改變原有的能源補給路線，可以更快接軌電動車的補電習慣。
而雙方合作的首座指標充電站，選擇在台南永康的速邁樂加油站設立，看準地點落在台南中正北路的台1線上，鄰近國道1號及國道8號，也是電動車重鎮地的南科通勤族上下班必經之地。現場設置180kW、800V的高充電功率的DC超充裝置，10分鐘就可補足150公里的里程，並提供最新的CCS1+CCS2雙槍頭規格，要讓跨品牌車主都能來此中繼站充電。而該站也是擁有完善周邊的旗艦據點，提供洗車、汽車美容等車用服務，一旁還有7-ELEVEN門市，及加油站附設的廁所，這些都是油車與電車共同存在的車主需求，期待透過充電服務的增設，為場域帶動更多消費人潮。
對於這次的跨界聯手，雙方都相當看好，目標結合兩邊資源，替據點及車主創造更大效益，並引領更多加油站跟進永續經營。統一精工選擇與EVOASIS合作的原因為何？郭經理則表示除看中EVOASIS有豐富成熟的充電站建置經驗，熟悉加油站施工法規，能克服複雜的場域規範，再加上全年客服與定期站點檢修等細節注重，也讓在乎顧客及設施維護的統一精工感到合作安心。同時，EVOASIS持續在旗下站點導入30-50%綠電，對於綠能面向的經營，更符合統一精工在品牌永續形象的重視，這些都成為雙方最終合作的契機。
這次開站為回饋車主，品牌祭出超驚喜方案，即日起至5/15，前來充電站補電，就享5.8元/度電之優惠費率，充電滿100元者，還可50元加購洗車，再額外送車體護膜。此外，EVOASIS更邀請到合作的車廠夥伴KIA，以榮獲歐洲年度風雲車肯定的EV6車款，作為該站的充電啟用示範車。面對車主及車廠們的期待，EVOASIS也積極強化都市及環島充電站的密集度，今年也有更多新站準備上線，要外界敬請期待。並號召更多加油站及企業夥伴，成為EVOASIS充電合作對象。