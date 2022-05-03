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蔡沐妍公審歐陽靖嘆反被霸凌　認了「吼小孩」是家常便飯

▲公審歐陽靖？蔡沐妍無奈自己被霸凌。（圖／蔡沐妍IG）
▲公審歐陽靖？蔡沐妍無奈自己被霸凌。（圖／蔡沐妍IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-03 17:12:48

畢業於台大獸醫系、《女人我最大》班底蔡沐妍近日發文討論「寶寶該不該躺地」，被質疑是在暗酸藝人譚艾珍的女兒歐陽靖，隨後雙方的育兒觀在社群上掀起兩派論戰。如今事件尚未落幕，面對網友們的撻乏，蔡沐妍也透過IG發聲，強調自己才是被霸凌者。

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▲歐陽靖（右）爆氣喊「單親媽」疑離婚，譚艾珍替愛女反擊千金妻。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖（右）讓小孩躺地遭批，左為母親譚艾珍。（圖／歐陽靖臉書）
蔡沐妍昨（2）日透過IG玩起你問我答的遊戲，被問到歐陽靖會稱自己集體被網紅媽媽們霸凌的原因，她哭笑不得地說：「其實…我怎麼覺得我才是那個被霸凌的人。」更有網友犀利地問：「小孩出生前，有焦慮過自己當不好一個媽媽嗎？」蔡沐妍也問心無愧地否認，並把焦點轉移到產後身材：「比較焦慮會不會瘦不回去，事實證明焦慮也沒有用，回不去就是回不去。」

▲蔡沐妍認為自己才是被霸凌的對象。（圖／蔡沐妍IG）
▲蔡沐妍認為自己才是被霸凌的對象。（圖／蔡沐妍IG）
此外，也有人好奇蔡沐妍私下會不會吼小孩，吼完後還會思考自己是否和其他媽媽一樣，蔡沐妍則輕鬆表示這是自己的育兒日常：「吼小孩不是跟刷牙一樣everyday（每天）嗎？但是如果我太情緒化的吼，我會記得跟小孩道歉，然後說我自己不對的地方，以及是什麼事情讓我那麼生氣這樣。」

▲蔡沐妍透露「吼小孩」是家常便飯。（圖／蔡沐妍IG）
▲蔡沐妍透露「吼小孩」是家常便飯。（圖／蔡沐妍IG）
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