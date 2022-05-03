新北確診女偷外出！發文爽喊「放風」慘了 最重罰200萬
新北市一位國中女生確診遭匡列居家照護，結果卻被爆料在個人IG發文自曝「終於出來放風」，還錄影片強調自己人在外面。新北市衛生局今（3）日證實，該個案於4月26號確診，理應居家照護隔離至5月6號，若查證非法外出屬實，最高可依法重罰200萬。
該國中女生在個人IG頻頻分享自己的染疫動態，一開始先懷疑自己是被某友人傳染，痛批該友人「要害死多少人」，接著分享自己快篩陽性的照片，爆粗口高呼「到底要幾天才沒有（陽性）」，之後又分享在外影片爽喊「終於出來放風」。
網友看不下去向衛生局檢舉，新北市衛生局表示，已針對該個案展開調查，目前了解該國中女是4月26號採檢陽性確診，應要居家照護至5月6日24點，期間依法不得外出，若查證外出行為屬實，最高可罰200萬元。
新北市三峽之前就有位18歲男子確診偷跑出去打籃球，還在個人IG發文，結果遭重罰150萬元。沒想到高額罰鍰仍無法嚇阻，類似案件又再度發生。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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