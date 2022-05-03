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在美網購槍枝零件遭起訴　孫安佐今到高院開庭

▲孫安佐說，還沒結果，也不知道要說什麼。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.3）
▲孫安佐說，還沒結果，也不知道要說什麼。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.3）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-03 16:54:56

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐4年前在美國說了一句「開槍掃射學校」而被捕，服刑238天後被美國遣返回台，我國檢方指控他涉及非法製造手槍未遂罪，但一審諭知公訴不受理，檢方上訴後，高等法院今（3）日首度開庭，孫安佐律師主張，美國又沒處罰，台灣無權審判。法官諭知候核辦。

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開完庭後，孫安佐表示，目前還沒有結果，也不知道要說什麼；陪同兒子一起來法院的孫鵬則說，他要趕高鐵去南部工作。

孫安佐於2017年8月26日持F-1學生簽證前往美國賓州上達比鎮的高中就讀。2018年3月26日，孫向同學說「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，被校方視為將有恐攻報警，警方在孫的寄宿家庭查扣1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管、Polymer80的80％槍身等。

賓州檢察官起訴孫安佐恐怖威脅罪及持有犯罪工具罪，經認罪協商後，賓州檢察官撤回持有犯罪工具罪之起訴，經賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪，他服刑238天遣返，於2018年12月11日入境台灣，隨即接受士林地檢署偵訊，結果遭檢方起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》製造制式手槍未遂罪起訴。

士院認為，美國法律對於孫男組裝槍枝未遂之行為並未有處罰之規定，台灣法院對孫男在美國的行為沒有審判權，諭知公訴不受理。

檢方上訴二審，高院今天開庭，孫安佐辯護人主張，曾請求美國律師提供《美國聯邦法典》相關條文解釋，在美國組槍犯法須有商業目的，孫安佐沒有，另外，孫只持有零件而非完整手槍，即便組成也不是武器，美國檢察官在電子郵件中已明確指出「倘若槍枝已經被組裝完成，他（被告）將會被賓州政府當局起訴持有槍枝罪。然而，本案並無此種情形」。

辯護人表示，這起事件在台美都是矚目案件，若孫安佐有涉及任何美國罪名，不可能沒起訴，美方沒處理製造手槍未遂罪或其他罪名，檢察官上訴無理由。

▲孫鵬。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.3）
▲孫鵬陪孫安佐來高院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.3）

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