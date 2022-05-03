在美網購槍枝零件遭起訴　孫安佐今到高院開庭

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孫安佐於2017年8月26日持F-1學生簽證前往美國賓州上達比鎮的高中就讀。2018年3月26日，孫向同學說「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，被校方視為將有恐攻報警，警方在孫的寄宿家庭查扣1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管、Polymer80的80％槍身等。
賓州檢察官起訴孫安佐恐怖威脅罪及持有犯罪工具罪，經認罪協商後，賓州檢察官撤回持有犯罪工具罪之起訴，經賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪，他服刑238天遣返，於2018年12月11日入境台灣，隨即接受士林地檢署偵訊，結果遭檢方起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》製造制式手槍未遂罪起訴。
士院認為，美國法律對於孫男組裝槍枝未遂之行為並未有處罰之規定，台灣法院對孫男在美國的行為沒有審判權，諭知公訴不受理。
檢方上訴二審，高院今天開庭，孫安佐辯護人主張，曾請求美國律師提供《美國聯邦法典》相關條文解釋，在美國組槍犯法須有商業目的，孫安佐沒有，另外，孫只持有零件而非完整手槍，即便組成也不是武器，美國檢察官在電子郵件中已明確指出「倘若槍枝已經被組裝完成，他（被告）將會被賓州政府當局起訴持有槍枝罪。然而，本案並無此種情形」。
辯護人表示，這起事件在台美都是矚目案件，若孫安佐有涉及任何美國罪名，不可能沒起訴，美方沒處理製造手槍未遂罪或其他罪名，檢察官上訴無理由。