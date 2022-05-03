網友調侃「台中文化沙漠」　議員：缺整合創造品牌

台中市議會教育文化業務質詢，民進黨議員黃守達盤點指出，台中市有台中爵士音樂節、兒童藝術節、媽祖國際觀光文化節、台中樂器節。也在藝文領域投入不少資源，但始終沒有屬於台中城的品牌藝術節，連相關網站看起來都很簡陋。無怪乎被許多網友調侃為「文化沙漠」。

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黃守達表示，藝術節通常可涵蓋藝文展覽、劇場、舞團、論壇、音樂展演等各領域內容。台北有台北藝術三節，包含「台北藝術節」「台北兒童藝術節」「台北藝穗節」；新北有品牌特色突出的「新北兒童藝術節」；桃園有「桃園地景藝術節」、台南有「台南藝術節」、高雄有「高雄春天藝術節」。

黃守達強調，這些城市的藝術節都有自身品牌特色，也具備完整視覺與內容規劃，每一個藝術節的預算規模更體現了城市發展藝術的決心。台北藝術三節今年預算規模 6490 萬；桃園地景藝術節預算 2500 萬，新北與桃園光是兒童藝術節就編列了 1000 多萬的預算。比較之下，台中的兒童藝術節，除了缺乏完善的主題企劃與品牌，今年也僅編列 600 萬的預算，遠不如其他城市。

黃守達說，台中市素有文化城的美名，但從近年來的討論都會發現，許多備受期待的展覽、演出都會直接跳過台中，台中人要看展覽還得跑北高，更因此被網友戲稱「文化沙漠」。

黃守達認為，這不能歸咎於觀眾屬性，事實上並非台中人不會欣賞、不懂欣賞，而是這樣的習慣在交通、場館、活動等因素下還沒被建立完整起來。台中市應該將資源盤點整合，辦理具備一定規模的「台中藝術節」，打造台中市專屬的藝術節品牌。

文化局表示，台中巿為文化之都，自 2003 年來以在地生產全球知名的薩克斯風樂器為發想，陸續開辦台中樂器節及台中爵士音樂節，以自由即興的風格展現多元的音樂型式，呼應台中市在地、都會生活的文化特色。