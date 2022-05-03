網友調侃「台中文化沙漠」　議員：缺整合創造品牌

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黃守達表示，藝術節通常可涵蓋藝文展覽、劇場、舞團、論壇、音樂展演等各領域內容。台北有台北藝術三節，包含「台北藝術節」「台北兒童藝術節」「台北藝穗節」；新北有品牌特色突出的「新北兒童藝術節」；桃園有「桃園地景藝術節」、台南有「台南藝術節」、高雄有「高雄春天藝術節」。
黃守達強調，這些城市的藝術節都有自身品牌特色，也具備完整視覺與內容規劃，每一個藝術節的預算規模更體現了城市發展藝術的決心。台北藝術三節今年預算規模6490萬；桃園地景藝術節預算2500萬，新北與桃園光是兒童藝術節就編列了1000多萬的預算。比較之下，台中的兒童藝術節，除了缺乏完善的主題企劃與品牌，今年也僅編列600萬的預算，遠不如其他城市。
黃守達說，台中市素有文化城的美名，但從近年來的討論都會發現，許多備受期待的展覽、演出都會直接跳過台中，台中人要看展覽還得跑北高，更因此被網友戲稱「文化沙漠」。
黃守達認為，這不能歸咎於觀眾屬性，事實上並非台中人不會欣賞、不懂欣賞，而是這樣的習慣在交通、場館、活動等因素下還沒被建立完整起來。台中市應該將資源盤點整合，辦理具備一定規模的「台中藝術節」，打造台中市專屬的藝術節品牌。
文化局表示，台中巿為文化之都，自2003年來以在地生產全球知名的薩克斯風樂器為發想，陸續開辦台中樂器節及台中爵士音樂節，以自由即興的風格展現多元的音樂型式，呼應台中市在地、都會生活的文化特色。
文化局指出，考量大台中地區不同族群與多元的市民期待，文化局每年也辦理如兒童藝術節、傳統藝術節、媽祖國際觀光文化節、逍遙音樂町等系列活動，所屬文化中心每年更根據劇場特色辦理以音樂、戲劇、舞蹈、偶戲、馬戲等多元主題的藝術活動，遍及山海屯城區，滿足市民各類表演藝術觀賞需求。未來將繼續針對多元藝文發展，推出包含展覽、藝文活動等展演，以扶植台中市在地特色藝文團體，讓台中市藝文品牌活動更加多元精彩。