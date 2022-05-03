高壓氧治療一氧化碳中毒 有效降低遲發性神經後遺症

110 年 1 月台南發生某溫水游泳池因鍋爐燃燒不完全，產生一氧化碳中毒事件。超過 20 位病人陸續接受奇美醫學中心評估治療，年齡介於 3 至 52 歲，男性 13 人女性 9 人，初始一氧化碳與血紅素結合比例介於 3.9% 至 46% ，平均 24.3% 。

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奇美醫學中心高壓氧科主任孫宗伯表示，一氧化碳容易造成全身性的缺氧與粒線體失能，其中以神經系統及心肌損傷症狀最為常見。而高壓氧治療一氧化碳中毒主要目的有兩種，第一種是使用 2.5 絕對大氣壓的 100% 純氧，提高病人體內氧氣分壓，加速降低病人體內一氧化碳與血紅素結合比例 (COHb%) 。該比例正常約小於 1% ，但超過 60% 時的死亡風險極高，因此當 COHb 超過 25% 且有意識喪失、嚴重代謝性酸中毒或心腦缺血等徵狀，則考慮施以高壓氧治療。第二種是預防遲發性的神經精神症狀，如記憶力變差、注意力不集中、認知功能異常、步態不穩、肢體僵硬、運動失調、大小便失禁、沮喪、焦慮、失智等，往往於一氧化碳中毒後數週至數月間發生。利用高壓氧完整療程的全身性抗發炎反應及免疫調節能力，加上跨科部的全人整合醫療，密切監控病人病況發展，避免上述遲發性的神經精神症狀產生，故一氧化碳中毒後需要專業團隊的評估，高壓氧治療也非進艙治療一次即可。

孫宗伯指出，奇美醫學中心自 1999 年 7 月 1 日設立高壓氧科，科內設有高壓氧治療艙 12+2 多人艙及單人艙各乙台，高壓氧治療普遍應用於成人的腦神經系統疾病，如腦中風、腦外傷、脊髓損傷、心肺衰竭導致之腦缺氧、低血糖導致之腦缺氧、腦膿瘍、溺水、一氧化碳中毒、突發性耳聾、突發性失明等，高壓氧氣治療對這些疾病有很好的輔助療效，但並非每個人都適合高壓氧治療，還是需經由高壓氧專科醫師的評估後才能接受高壓氧治療。

▲奇美醫學中心高壓氧-單人艙（圖／奇美醫學中心提供）