COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

姐弟戀小24歲朱軒洋　蔡淑臻認「現實生活中也可以」

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演到鄉下行醫的女醫師。（圖／MyVideo提供）
▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演到鄉下行醫的女醫師。（圖／MyVideo提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-04 00:00:00

MyVideo即將跟播的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》講述外科女醫師來到偏鄉醫院發生一連串令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況，由金獎演員蔡淑臻搭擋朱軒洋主演，兩人將共譜浪漫有趣的姐弟戀。蔡淑臻接受MyVideo的專訪，談到與朱軒洋實際年齡相差24歲，被問現實生活中可以接受這樣的姐弟戀嗎？她笑說：「我可以！如果弟弟不嫌棄的話。我覺得年齡是其次啦，年齡只是一個可能衍生的周邊問題。」意指兩人是否契合才是重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朱軒洋與蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》上演姐弟戀。（圖／MyVideo提供）
▲朱軒洋與蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》上演姐弟戀。（圖／MyVideo提供）
蔡淑臻與朱軒洋首次搭檔演出，大家好奇兩人如何培養默契，蔡淑臻透露，朱軒洋在片場會主動找她聊天，還會把她當「妹子」撩個幾句，讓她心花怒放、小鹿亂撞，「像是在吃便當時，他會從很遠的地方，坐著有輪子的椅子，滑到我對面跟我一起吃飯，然後跟我說『妳要吃我的菜嗎』？」蔡淑臻也提到有次怦然心動的互動，「朱軒洋有一天收工經過我旁邊，我當時正在梳化，他走過來扶著我的椅子對我說，『妹子，我先走了喔』。」讓她忍不住露出少女燦笑、直呼：「開心！」

▲蔡淑臻飾演到鄉下行醫的女醫師。（圖／MyVideo提供）
▲蔡淑臻飾演到鄉下行醫的女醫師。（圖／MyVideo提供）
▲朱軒洋飾演池王爺的乩身。（圖／MyVideo提供）
▲朱軒洋飾演池王爺的乩身。（圖／MyVideo提供）
兩人在劇中也上演火辣親熱的床戲，蔡淑臻認為那是她最犧牲色相的一場戲，那場戲她要色誘朱軒洋，還要一直搔首弄姿，但當開拍時她要走向朱的時候，她就突然扶著對方的肩膀說「對不起，我害羞」，她整個手足無措，「我才發覺，原來我自己不會（色誘）！雖然我做模特兒這麼多年，但我真的對於這種色誘男人的技巧是非常拙劣的。」

▲《村裡來了個暴走女外科》朱軒洋青春洋溢。（圖／MyVideo提供）
▲《村裡來了個暴走女外科》朱軒洋青春洋溢。（圖／MyVideo提供）
提及與朱軒洋是否會有年齡代溝，蔡淑臻表示，朱軒洋有一次問她知不知道Dcard，她坦言當初真的不知道什麼是Dcard，後來她與朱軒洋分享自己有個17歲的姪子，沒想到又被朱軒洋回話說：「喔，我也有17歲的朋友啊！」讓她相當無奈，不過從兩人互相鬥嘴的互動看來，他們的相處是相當有火花。

▲《村裡來了個暴走女外科》是蔡淑臻拿下金鐘獎後首部戲劇作品。（圖／MyVideo提供）
▲《村裡來了個暴走女外科》是蔡淑臻拿下金鐘獎後首部戲劇作品。（圖／MyVideo提供）
《村裡來了個暴走女外科》是蔡淑臻前年以《噬罪者》拿下金鐘獎戲劇節目女配角後，首部與觀眾見面的新戲劇作品，問及拿下金鐘獎後再接戲的改變，她分享：「《村裡來了個暴走女外科》是我從前期開發就開始參與的，這讓我看待劇組的感覺，跟以前完全不一樣，當工作人員做得很好的時候，就會很想替他們鼓掌，也覺得自己比較能夠從全觀的角度去看劇本，對我來說是收穫滿多的。」《村裡來了個暴走女外科》5月7日起每週六22、23點在MyVideo線上跟播，每周更新兩集。（編輯：楊穎軒）


前中天女神主播脫了！解放隱乳美體　粉絲：腰線超讚

王祖賢「贅肉加肚腩」照瘋傳　網友評價一面倒

40歲全智賢近照曝光　爆瘦、配1動作「好像許純美」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀