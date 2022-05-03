台中男「酒駕自撞」害死女友！死者母質疑：車禍是預謀的
台中市一名黃姓男子（46歲），前天（1日）晚上酒後駕駛BMW休旅車，搭載吳姓女友（40歲）返家途中，因不明原因自撞路邊電燈桿，造成吳女死亡，今天（3日）上午，吳女家屬回到事故現場招魂，並悲痛表示，黃男平時不僅酗酒還很愛吃醋，2人也因此常發生口角，最離譜的是，黃男還曾邀女兒輕生，因此懷疑這場車禍是黃男蓄意謀劃。
據了解，黃男前天晚間22時許，酒後載著女友在中科路與經貿八路口與電燈桿發生碰撞，強大撞擊，導致車頭凹陷、安全氣囊爆開；警消趕抵立即將2人送醫，不料黃男到醫院後，竟不顧女友尚未脫離險境，逕自從醫院落跑，直至昨天凌晨才被警方逮捕，而吳女則是在醫院傷重不治。
今天上午吳母從高雄北上幫女兒收屍，面對記者則指出，因女兒前夫早早便過世，3個孩子都是由女兒扶養長大，十年前認識黃男後，黃男就長期靠女兒金援，為了幫助黃男開店，還賠上200多萬的積蓄，家裡人都非常反對這段關係。
吳母哽咽說到，黃男與女兒近一個月多次吵架，沒想到會發生死亡車禍，更令人難以接受的是，事故後黃男竟丟包女兒，獨自逃跑，種種不合理的事，也導致家人認為女兒的死不單純，甚至還懷疑女兒被下藥，因此主動要求解剖；目前全案已報請檢方相驗，後續將採集檢體，釐清吳女是因車禍事故身亡，抑或是有其他外力因素介入導致。（編輯：陳苾暐）