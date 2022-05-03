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醫牙中醫二階甄試開跑　教育部：研議確診生隔離試場應考

▲針對醫、牙、中醫等系的考生確診，無法參加第二階段甄選，教育部今（3）日宣布，正研議開放輕症或無症狀的確診考生外出應試。示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對醫、牙、中醫等系的考生確診，無法參加第二階段甄選，教育部今（3）日宣布，正研議開放輕症或無症狀的確診考生外出應試。示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-03 17:56:59

大學個人申請第二階段將於5月起開跑，但校園確診數激增，醫、牙、中醫等系的考生若確診，恐無法參加第二階段甄選。對此，教育部今（3）日宣布，已邀集各醫、牙、中醫學系徵詢意見，正研議開放輕症或無症狀的確診考生外出應試相關防疫措施，待相關措施報請指揮中心同意後再公告。

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大學招聯會4月公告，考生如因疫情無法參加申請入學第二階段甄試，可啟動應變機制，一般校系可調整學測和書審評分占比，取消面試與實作，但醫學系、牙醫系、中醫系仍維持辦理甄試。

立委林奕華日前指出，大學申請入學第二階段面試即將開始，有些科系考生確診可以採取書審，但醫學系、牙醫系、中醫系仍要求第2階段面試與實作，目前仍無配套措施，學生若確診，形同提早出局，要求教育部研商配套措施，保障考生權益。

教育部回應，醫學、牙醫、中醫等系因選才需求，有辦理面試或實作的必要，且屬於政府人力管控系組，不能外加名額，因此在目前防疫應變機制中，仍提供一定防疫量能的甄試環境，讓居家檢疫、居家隔離等考生可以外出應試。但近期國內本土案例增加，且多為輕症或無症狀確診者，考量各醫、牙、中醫學系具備一定的醫療防疫能量，因此從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場、提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。

教育部提到，日前與招聯會邀集各醫、牙、中醫學系徵詢各系意見，刻正研議讓輕症或無症狀確診考生外出應試的相關防疫準備措施。經評估後將儘速修正防疫應變機制，並報請指揮中心審議獲同意後，再行公告實施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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