醫牙中醫二階甄試開跑　教育部：研議確診生隔離試場應考

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立委林奕華日前指出，大學申請入學第二階段面試即將開始，有些科系考生確診可以採取書審，但醫學系、牙醫系、中醫系仍要求第2階段面試與實作，目前仍無配套措施，學生若確診，形同提早出局，要求教育部研商配套措施，保障考生權益。
教育部回應，醫學、牙醫、中醫等系因選才需求，有辦理面試或實作的必要，且屬於政府人力管控系組，不能外加名額，因此在目前防疫應變機制中，仍提供一定防疫量能的甄試環境，讓居家檢疫、居家隔離等考生可以外出應試。但近期國內本土案例增加，且多為輕症或無症狀確診者，考量各醫、牙、中醫學系具備一定的醫療防疫能量，因此從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場、提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。
教育部提到，日前與招聯會邀集各醫、牙、中醫學系徵詢各系意見，刻正研議讓輕症或無症狀確診考生外出應試的相關防疫準備措施。經評估後將儘速修正防疫應變機制，並報請指揮中心審議獲同意後，再行公告實施。
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