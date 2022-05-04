房市／買房最怕滲漏水來亂　有這「服務」不用臨時抱佛腳

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林宜賢說，由於信義房屋提供漏水保固服務，順利解決漏水大患，當時就連樓下住戶也很肯定信義房屋。後來他調到新竹服務，恰巧樓下住戶也調職到新竹，有購屋自住需求，直接就找他幫忙買房，最後順利成交一棟透天物件；不只如此，這位樓下住戶還持續幫忙介紹親友透過信義房屋買房，因漏水保固而起的「緣分」，竟維繫了將近10年。
林宜賢認為，有別於坊間許多房仲業者提出的漏水保固羅列種種條件，消費者常常「看得到吃不到」，信義房屋啟動漏保的程序單純，且因全台直營，不管透過哪一家分店買房，都享有同樣的保障內容，深獲消費者信賴，「這也是我一直在信義房屋服務的原因」，對客戶都能說到做到、達到善的循環。
信義房屋表示，自1992年首創漏水保固修護方案後，迄今不斷充實保固內容，根據目前保固內容，透過信義房屋全台每一家分店簽約購屋的買方，只要購買屋齡在30年內，於交屋日起算6個月內，發現房子主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水，信義房屋提供「每次修繕」費用最高補貼30萬元，且在保固期內，可以多次申請，總額沒有上限。
在漏水保固之外，信義房屋還提供買賣價金履約保證制度、高氯離子瑕疵保障制度、高放射瑕疵保障制度，構成「四大保障」；另為求周延照顧消費者權利，更還接續推出凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等。信義房屋強調，自創立以來，均秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。