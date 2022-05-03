上班族辛苦了　日曜天地OUTLET10大上班族愛牌超殺優惠

物價漲聲不斷，日曜天地OUTLET替上班族盤算好「激省策略」，即日起推出「上班族搶購會」，嚴選Carnival、SST&C、G2000、JUN、TOP-DO及waltz與NAGASHIRO等上班族愛牌，祭出超殺優惠2折起外，來店消費還有機會抽紓壓按摩椅、上班族療癒小物、母親節限定好禮。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據MOBILE01討論群調查發現，上班族常穿的白襯衫，平均約每三個月至半年需汰換一次！針對上班族的需求，日曜天地OUTLET於5月推出「上班族搶購會」，祭出超殺優惠2折起，嚴選Carnival、SST&C、G2000、JUN、TOP-DO及waltz與NAGASHIRO等１０大上班族愛牌，讓民眾可以買個過癮！





尤其對職場新鮮人、新郎伴郎來說絕對是必敗首選，趁機搶購實為划算！而上班族除了襯衫、西裝褲、西裝外套之正裝穿搭之外，也能透過與Beneton、Sisely等休閒服飾搭配展現出smart casual品味！讓你的正裝單品實現一衣多穿，發揮一周穿搭高CP值效力！在此物價上漲風波，日曜天地OUTLET不漲反而提供超值秒殺單品，晚來就沒貨囉！





日曜天地OUTLET犒賞上班族辛勞絕非口號，除了有超殺的搶購會，即日起至23日推出全館單筆消費滿3000元，並加入官方line會員，即可參加抽TOKUYO紓壓按摩椅(市價$49,800)，還有機會獲得上班族療癒小物、響應母親節活動再抽永生花禮盒，千萬別錯過喔！



