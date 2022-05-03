顏清標何時決定切割政治？友曝：遶境過程做了取捨

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大甲媽遶境於4月8日起駕、17日回鑾，隔週的週日（24日），鎮瀾宮召開第12屆信徒代表大會改選董監事，顏清標獲最高票106票。連任董事長後，他拿著自己親自寫的手稿，宣布將不再參與任何選舉及政黨事務和活動，即使是親人，也只會協助服務地方鄉親的非政治性工作，為地方政壇投下一顆震撼彈。
傳聞顏清標寒心的原因除了中二立委敗選，元氣大傷之際，也對藍綠涼透了心。但宮廟界傳出，顏清標甚至曾一度思考，是否仍要連任鎮瀾宮董事長。
除了大甲鎮瀾宮董事長，顏清標也是台灣媽祖聯誼會榮譽會長。今年遇到顏寬恒選舉失利，遶境前的聯繫工作時，宮廟界就聽到不少傳聞，包括顏清標不滿以往和他禮尚往來、遇有曝光機會就來蹭熱度的綠營人士，為了勝選將他打成十惡不赦，氣得抱怨「選舉需要選到這樣嗎？」也不滿國民黨主席朱立倫若即若離的態度。
顏清標從政多年，大多時間以無黨籍身份參選。宮廟界傳聞，顏清標體會到政治無情的一面，心灰意冷之際，曾脫口對兒子顏寬恒說「我看你也別再踫了」，但顏寬恒早非2008年被迫代父出征的初生之犢，甚至越挫越勇。
政治無情，宗教界卻有義，正當綠營集體抵制大甲媽遶境之際，相交30年的親民黨主席宋楚瑜親自迎媽祖上轎，接他下一棒的，是曾力挺蔡英文連任的北港朝天宮董事長蔡咏鍀，鎮瀾宮和朝天宮20幾年前交惡，蔡咏鍀卻選擇在顏清標落寞的此刻送暖。
一年一度的大甲媽遶境，也是顏清標和宮廟界老友相聚的重要時刻，據了解，一年一會的那刻，老朋友們交頭接耳：「才一年時間，標董怎麼老這麼多？」顏清標不若以往熱情寒喧，甚至有禮到讓人覺得生份的程度，「以往我們習慣聽他用幹譙方式打招呼、習慣霸氣豪爽的笑聲，今年卻只感受到抑鬱寡歡、氣氛急凍。」
大家不敢多提中二選舉和即將舉行的鎮瀾宮改選，只能拐彎抹角安慰顏清標、一起罵某些翻臉無情的政治人物，「以前都是我們聽標董講話，這趟換成他聽大家講話」。9天8夜的遶境之旅，顏清標感受到宮廟界的義氣相挺，回鑾時明顯不再眉頭深鎖，但還是沒人敢問他，要不要連任鎮瀾宮董事長？「大家只好盯著當天的新聞直播，確定標董連任那刻，急著訂花籃祝賀，沒料到他竟宣佈不再涉入政治。」