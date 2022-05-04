房市／信義房屋「全民倫理長」落地實踐 獲遠見CSR大獎
2022第18屆遠見CSR暨ESG企業社會責任獎今（3）日頒獎，信義房屋以「全民倫理長」計劃獲得傑出方案教育推廣組楷模獎，並因ESG綜合表現連續2年獲得年度榮譽榜肯定，而同樣獲教育推廣組楷模獎還有IBM、太古可口可樂等，與知名科技業、外商齊名，主辦單位表示，信義房屋「全民倫理長計畫」由企業倫理根本出發，立意深遠，投入長期工程，以教育行動支持更多企業穩健發展，十分難得。
2022第18屆遠見CSR暨ESG企業社會責任獎競賽項目分成「ESG綜合績效」「傑出方案」兩大類。「ESG綜合績效」評量每一家企業的全方位ESG政策與實務，並以產業為區分。「傑出方案」則依據每家企業在環境友善、循環永續、樂齡友善、公益推動、人才發展、教育推廣、社會創新等七大不同主題的構面，進行評比。
信義房屋表示，身為全台第一個設立倫理長的企業，不只將企業倫理內化為同仁日常作業的行為守則，更進一步擴大社會影響力，推出「全民倫理長計畫」，提倡只要有心維護企業倫理價值，人人都可以是倫理長。
「全民倫理長計畫」，得獎的亮點有三，首先為扶植小微、新創企業的「小微企業倫理長養成班」，輸出信義房屋經驗，協助小微企業與有志創業青年強健經營體質，從起步建立倫理根基，推出至今，已逾500人受益。
其次為接軌大眾的「士說新語,秀倫理」podcast，在疫情間突破限制，運用線上新興媒體podcast， 以深入淺出對談方式，讓企業倫理跳脫八股刻板印象，接軌大眾，推出半年收聽人次近2萬人次。
最後則為創新教材、倡議企業倫理的「倫流說理桌遊」，信義房屋表示，全台首創的倫理哲學桌遊，利用遊戲式學習，加強倫理及永續經營觀念，協助大專院校教師精進教學、培育未來商管人才，同時推廣到企業界教育訓練之用，目前全台已培訓169名種子教師，共有3549名師生受益。