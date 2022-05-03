防疫險理賠4天增逾億元　金管會要求保險業進行壓力測試

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不過，與前兩周每周增加近50萬相比，仍少了很多。對此，金管會保險局官員分析，可能是湧入量太大，有些還在核保當中，因此還未計入。
值得注意的是，隨著確診人數激增，單日更已突破2萬人，防疫保單理賠件數也持續增加，今年至4月29日就有2萬450件，較4月25日增加3489件，理賠金額也突破8億元，從7.64億元增至8.75億元。
至於疫苗險因數字誤植，在校正回歸之後，今年至4月29日止，承保件數下修至115萬9979件，保費收入4.58億元，理賠件數2209件，理賠金額則為8935.3萬元。
面對防疫險理賠激增，保險業尤其是產險業者財務壓力大增，保險局也已緊急要求保險業展開壓力測試，只要有出相關商品的公司都要做，要預估各種情境下的損失金額、對公司財務的影響，並提報董事會，由董事會討論增資等因應方案，再將董事會紀錄送交金管會。
至於產險業面臨龐大理賠壓力，保險局官員說，一旦防疫保單損失金額合計逾20億元時，將由產險公會提案討論，允許損失金額大的產險公司向保險局申請動用重大事故準備金及危險變動準備金，藉以沖抵帳上損失，只是過去保險公司僅在地震或颱風等事件申請過重大事故準備金，如莫拉克颱風、高雄美濃地震。
外界也關心未來防疫政策若改為「以篩代隔」，是否影響防疫險理賠？保險局表示，這政策目前還沒確定，而且這涉及保險契約條款約定，還要再討論，但未來若防疫政策改變會由產險公會對外說明。另外，新冠確者患者多改為居家照護，只要有醫師問診，住院關懷慰問金依保單條款照樣會賠付。