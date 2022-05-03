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另闢戰場？傳俄將攻入摩爾多瓦　民憂戰事急逃難

▲外媒傳出，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，可能重演「頓巴斯」劇本。圖為摩爾多瓦建築先前遭到炮擊資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒傳出，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，可能重演「頓巴斯」劇本。圖為摩爾多瓦建築先前遭到炮擊資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-03 19:28:13

俄羅斯「解放」烏克蘭南部重鎮之後，俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）隨即指出，俄羅斯特別軍事行動「第二階段」目標之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，並打通陸上走廊，前往烏克蘭鄰國摩爾多瓦的親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸地區」（Transnistria）。雖然尚不清楚其說法是否反映克里姆林宮的真正意圖，但近來有外媒指出，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，可能重演「頓巴斯」劇本。

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英國《泰唔士報》報導，烏克蘭軍方消息人士表示，俄羅斯企圖在摩爾多瓦開闢新戰場，以此來對抗烏克蘭。其中提到，有許多跡象顯示，俄羅斯將在不久進攻總人口約260萬、只有3250名士兵的摩爾多瓦。如果俄羅斯成功佔領摩爾多瓦，俄軍便能藉此進入烏克蘭黑海港口城市敖德薩，屆時烏軍將會面臨兩面夾擊的局勢。

報導指出，俄羅斯進攻時間點可能會在5月9日「勝利日」（Victory Day），俄羅斯總統蒲亭可能會先承認「聶斯特河沿岸地區」獨立，對摩爾多瓦領土完整構成威脅，之後再派出俄軍進入違和，讓2月時烏東地區頓巴斯被入侵的情景再次上演。

聶斯特河沿岸地區夾在聶斯特河（Nistru）和烏克蘭邊境之間，當地人口約47萬，主要語言為俄語。在摩爾多瓦宣告自蘇聯獨立之後，該區1992年與摩爾多瓦爆發戰爭，該區以一個獨立國家運作，摩爾多瓦承認已無法控制，迄今包括俄羅斯在內都沒有國家承認它。但幾十年來，俄軍一直以「維和人員」名義駐紮在該區，估計現有1500軍人。

消息人士表示，烏克蘭方已經相當確信克里姆林宮計畫進攻摩爾多瓦，而摩爾多瓦的存亡非常重要，如果俄羅斯控制摩爾多瓦，烏克蘭在軍事上就是非常容易受到攻擊的目標，甚至可能會危及勝敗。

不過西方評估，俄羅斯目前沒有足夠的能力完成新的戰線，而且可能不會冒著戰機被烏軍部署在敖德薩防空系統擊落的風險。

但聶斯特河沿岸地區近來發生一連串神秘爆炸，先是政府大樓於4月25日遭到似乎是火箭榴彈的襲擊。在接下來的幾天裡，一座傳送俄語廣播的無線電塔發生爆炸，一處俄羅斯軍火庫附近也據說傳出槍響，令許多難民思考再次逃亡。


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