另闢戰場？傳俄將攻入摩爾多瓦　民憂戰事急逃難

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報導指出，俄羅斯進攻時間點可能會在5月9日「勝利日」（Victory Day），俄羅斯總統蒲亭可能會先承認「聶斯特河沿岸地區」獨立，對摩爾多瓦領土完整構成威脅，之後再派出俄軍進入違和，讓2月時烏東地區頓巴斯被入侵的情景再次上演。
聶斯特河沿岸地區夾在聶斯特河（Nistru）和烏克蘭邊境之間，當地人口約47萬，主要語言為俄語。在摩爾多瓦宣告自蘇聯獨立之後，該區1992年與摩爾多瓦爆發戰爭，該區以一個獨立國家運作，摩爾多瓦承認已無法控制，迄今包括俄羅斯在內都沒有國家承認它。但幾十年來，俄軍一直以「維和人員」名義駐紮在該區，估計現有1500軍人。
消息人士表示，烏克蘭方已經相當確信克里姆林宮計畫進攻摩爾多瓦，而摩爾多瓦的存亡非常重要，如果俄羅斯控制摩爾多瓦，烏克蘭在軍事上就是非常容易受到攻擊的目標，甚至可能會危及勝敗。
不過西方評估，俄羅斯目前沒有足夠的能力完成新的戰線，而且可能不會冒著戰機被烏軍部署在敖德薩防空系統擊落的風險。
但聶斯特河沿岸地區近來發生一連串神秘爆炸，先是政府大樓於4月25日遭到似乎是火箭榴彈的襲擊。在接下來的幾天裡，一座傳送俄語廣播的無線電塔發生爆炸，一處俄羅斯軍火庫附近也據說傳出槍響，令許多難民思考再次逃亡。