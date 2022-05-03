強化北約與國防　英國會籲增防衛支出至GDP的3%

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他告訴英國「泰晤士報」，部分北大西洋公約組織（NATO）成員國已逐步邁向將防衛支出提升至GDP的3%，英國也該如此，原因包括英國需協助確保北約的東翼部署持續強化。
國防大臣華勒斯（Ben Wallace）3月曾去函向財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，考量通貨膨脹和對烏克蘭的軍事援助，英國有可能在2025年前發生國防支出無法達到國內生產毛額（GDP）2%的情況。
為持續確保集體防衛能力，北約各成員國防長2006年商定，各國應確保國防支出「下限」為GDP的2%。但北約最新的2021年估算數據顯示，現有30個成員國中，僅8國達標，依序是希臘（3.59%）、美國（3.57%）、波蘭（2.34%）、英國（2.25%）、克羅埃西亞以及愛沙尼亞與拉脫維亞（2.16%）、立陶宛（2.03%）。
媒體曾詢問財政部，對華勒斯擔憂防衛預算不足應付國內外安全需求有何回應，一名蘇納克的發言人表示，政府目前編列的防衛預算已達冷戰以來最高。
根據英國政府和國會的公開資料，在2020至2021財政年度（以4月為起始），英國的防衛支出達424億英鎊，較前一年度實際增加約17億英鎊。華勒斯日前表示，他已成功為國防部爭取額外預算，增加幅度在未來4個財政年度將累計達240億英鎊。
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）4月27日在外交政策演說也提到，北約所有成員國都應擴大投資防衛事務、改變過去數十年投資不足的情況，「GDP的2%應該是下限，而不是上限」。
她指出，世界需要一個全球化的北約，北約應做好準備應對全球威脅，強化與日本、澳洲等印太區域盟友的合作，並確保「像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」。（編輯：韋樞）1110503