「岡山版農16特區」多重建設議題發酵帶動房市起飛

在台積電宣佈投資高雄、政府多項重要投資等利多的帶動下，區域產業鏈聚落逐漸成形，也為高雄房市注入強心針，直接受惠的有楠梓、橋頭、岡山等地。其中「岡山」具備園區議題、軌道經濟、甚至有商場進駐，房市發展更是熱絡。
岡山區域內的捷運紅線岡山路竹延伸線，為南部半導體產業「S」廊帶重要的交通骨幹，預計2024年將完成與台鐵共站轉乘的「捷運岡山站」。加上還有87期重劃區、岡山樂購站前廣場、秀泰影城、高醫岡山分院等建設將陸續完工，多家連鎖名店匯聚，帶動週邊房市水漲船高。
被建商稱為「岡山版農16特區」的87期重劃區，鄰近省道台1線、捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地與成熟商圈，共造高品質居住環境。多重建設議題發酵，土地價格屢創新高。
壹起飛建設繼海景第一排，別墅「壹萣發」後，看準岡山「87期重劃區」及「典寶溪」生態滯洪池自然生態區週邊發展前景，即將在此推出一、二期名宅新作，壹起飛建設今(3)日舉辦動土典禮，規劃 22-35坪，樓高5層，2-3房精工格局，共計60戶，預計1年半內完工，將延請張甡壽建築師規劃設計，以新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定首購族及換屋族群。
壹起飛建設董事長陳冠霖表示：「壹起飛建設以家人為出發點，秉持蓋自己住的房子為信念，房子是家人聯繫感情的幸福所在，為了讓住戶買的安心住得安全，在交屋的同時也提供住戶一套『壹建築全紀錄』，從打地基、綁鋼筋、水泥灌漿、防水等每一個施工階段全程記錄下來，品質安全看得見。」