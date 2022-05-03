校園快篩試劑發放？教育部：已配發首批50萬劑至各縣市
指揮中心日前規定，被匡列為居家隔離的教職員工生，於居家隔離3天、自主防疫4天期滿，次日需快篩檢測陰性後才可恢復實體上課，外界關心校園快篩試劑何時發放？教育部今（3）日表示，經5月1日行政院擴大防疫會議裁示，由指揮中心提供教育部快篩試劑轉發至各縣市教育局處，供各級學校教職員工生進行居家隔離所需的快篩試劑。
中央流行疫情指揮中心4月28日發布訊息，針對「3+4」居家隔離者，屬成人身分者提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生則提供2劑公費快篩試劑，供居家隔離者有需要時自主快篩，屬學生身分者須於4天自主防疫期間結束後，快篩陰性才可上學。
教育部指出，昨天上午已配送第一批50萬快篩試劑至各縣市教育局（處），提供各縣市快篩試劑基礎存量，後續也將依據各縣市疫情狀況與快篩試劑需求，持續提供快篩試劑與必要的協助，維護校園健康安全，保障學生受教權益。
※【NOWnews 今日新聞
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