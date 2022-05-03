楊實秋兒「與未成年女友性交」還錄影！認罪賠18萬獲緩刑
台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖（23歲），4年前與未成年高中女生交往，還拍下性愛影片，女方事後擔心不雅影片外流，遂報警處理，台北地院審理時，楊男當庭認罪，並賠償女方18萬元，法官因此依拍攝少年為性交或猥褻行為之電子訊號罪，將楊男輕判4月有期徒刑，緩刑2年。
據了解，楊澤祖2018年2月透過交友軟體，認識一名17歲的女高中生，雙方進而交往，但楊男明知對方尚未成年，卻還是與其偷嘗禁果，更用手機拍下2人性愛影片，並上傳個人雲端留念。
2020年，女方滿20歲後，擔心當年影片會被外流，遂於同年11月報警，但因當時女方尚未成年，因此楊澤祖被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。
地院審理後認為，楊澤祖雖造成被害人身心危害，但楊犯案時年僅19歲，尚屬對兩性充滿好奇的年紀，且當時2人在交往中，拍下的不雅影片也沒有外流或牟利，犯後也積極彌補過錯，獲被害人原諒，因此酌減其刑，判處緩刑。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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