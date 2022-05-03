25歲i級甜心愛到卡慘死！月花1000萬養40歲「超普男人」
日本25歲AV女優桃園怜奈，在19歲時抱著「拍三部A片應該不會被發現」的想法踏入AV界，未料作品意外爆紅，她當時拍完隨即引退，近日復出透露拍完片後，曾被同學、上司認出，飽受被騷擾之苦。桃園怜奈日前出現在40歲牛郎「楓渚」的YouTube頻道，她甚至為了他，月花1000萬日幣（約台幣230萬元）包養對方，行為引發討論。
桃園怜奈2015年拍AV亮相，當年她僅是大學生，出演3部作品後，於2016年引退，豈料該三部片反應熱烈，加上I罩杯豐滿上圍太有記憶點，桃園怜奈被網友肉搜起底，還被大學同學騷擾；直到她畢業後，心想不會再被發現，就到知名企業上班，但一眼就被上司與同事認出，老闆更不斷透過公司內部信件邀約喝酒，桃園怜奈受不了職場騷擾，加上GOOGLE自己名字發現自己名氣高，決定復出拍AV。
桃園怜奈日前出現在「楓渚」的YouTube頻道，她曾透露欣賞對方外型與談吐，為了他多次光顧牛郎店，一次花費100萬日幣（約台幣23萬元）也無所謂，豈料二次光顧花費190萬日幣（約台幣43萬元），之後每次捧場「楓渚」，每個月幾乎花掉500萬日幣（約台幣115萬），最後消費提高至一次1000萬日幣。
桃園怜奈為了「楓渚」豁出去，根據AV達人一劍浣春秋透露，她曾表示1000萬日幣是必須工作幾個月才能賺得，但到牛郎店消費不至於負債，加上喜歡對方，所以心甘情願，更不怕失去粉絲，「隨時不當AV女優也沒關係」，可見「楓渚」在桃園怜奈心中的重要性，超越眾人想像。