記取俄烏戰爭教訓　日防長：將重視資訊戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對俄羅斯侵略烏克蘭的戰況，岸信夫表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有誤判之處，這次讓世人知道了侵略行為的代價有多高。日本加強展現堅定不搖的意志與能力的國防力至為重要。
他指出，烏克蘭人民的堅決抗俄及國際社會團結因應，可說是蒲亭沒預料到的。
有關烏克蘭的資訊戰奏效一事，岸信夫表示，烏克蘭政府積極發訊，發揮了很大的效果。包含非軍事部門在內的「混合戰」開打之際，資訊戰從戰役展開前就已開打，如果大意的話，戰況可能就會居劣勢。
被問及若要打好資訊戰，是否應做好人員的投資，進行組織性的整備一事時，岸信夫答說：「確實如此」，若要在資訊戰勝出的話，擁有知識和經驗是很重要的。充分運用各機關的資訊活動，在這領域具優勢的話，將對戰況帶來很大的影響。
被問到身為海洋國家的日本應如何做好準備的問題時，岸信夫表示，日本周邊有（中國、北韓等）強力的軍力集中，且這些軍力很明顯的有強化、活絡化的傾向。在日本的許多島嶼、廣大的專屬經濟海域（EEZ）內有很多應保護的人民、領土及資源。
他說，為了確保海上、航空的優勢，因情況而異，機動性的布署符合安保環境的部隊是很重要的。即使海上或航空的優勢難以確保，也須做到阻止對方部隊接近的情況。
有關德國已改變政策，大幅增加國防經費一事，岸信夫表示，這次大家都看到了俄羅斯揮軍攻打烏克蘭的現實狀況，為了守護人民的性命與生活，須思考該如何因應這種現實況狀才行。日本有必要徹底調整日本獨自的防衛力（國防力）。此外，譬如加強美日同盟等，加強與國際社會合作，是目前最重要的事。
岸信夫5月3日至6日之間訪問美國，美國華府時間5月4日將會晤國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），會談議程將針對加強美日同盟的威攝力、應對力的具體措施進行意見交換。此外，針對侵略烏克蘭的俄羅斯、增強軍力的中國以及頻頻發射飛彈的北韓，美日將討論如何合作因應。（編輯：黃自強）1110503