內幕／羅智強桃園市長夢碎？佈局下一步選立委

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不過，近日羅智強又宣布在龜山買了房子，宣示參選到底、不會退選桃園市長的決心。但據了解，羅智強「醉翁之意」不在市長，而是佈局兩年後桃園八德立委。
桃園八德選區選民結構普遍被認為藍大於綠，2016年，民進黨在八德禮讓無黨籍的趙正宇，順利擊敗國民黨立委孫大千，2020年，中壢選區的國民黨立委陳學聖跨區挑戰，趙正宇仍順利連任。
地方人士分析，桃園八德一直是藍營想要收復失土的地區，羅智強在龜山買房只是想參選八德的「障眼法」，龜山早有無黨籍市議員牛煦庭有意更上層樓，牛日前又多次力挺羅智強參選桃園市長，羅應不至於這麼不講情理，只是想先從龜山深藍眷村開始起跑，壯大支持度跟實力後再轉往八德。
地方人士認為，羅智強鎖定八德，主要是看準趙正宇受官司牽連，對於選情仍有變數，且藍營在八德也沒有可以轉戰立委的人選，更重要的是，八德有兩大眷村票倉，羅智強深受深藍喜愛，應有機會為國民黨收復失土。
另外，地方也傳另一個劇本，羅智強在等國民黨無論提名哪一個在地立委參選桃園市長，自己就有機會去該區接棒選立委。
但綠營桃園地方人士非常不以為然，該人士批，過去孫大千跟陳學聖都是靠著國民黨籍就想拿到眷村的票，從沒有認真經營地方，但趙正宇長久經營眷村，票開出來至少都可以開到一半以上，可見八德不是隨便「投機份子」想要來選，就可以選得贏的，在地經營還是很重要。
綠營地方人士也稱，八德近幾年來已經不是藍大於綠鐵板一塊，雖說淺藍支持者還是偏多，但也越來越多外來人口，若趙正宇守住眷村票，再搶到多數空氣票，羅智強也沒有贏面可言。