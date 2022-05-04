居家防疫期靠Switch殺時間！3款遊戲狂賣 大人小孩都瘋
本土疫情大爆發，不少人被居家隔離，如果是低年級的學童，沒有天天上網課的需求，小孩忍不住問家長「現在要幹嘛？」多數家長在家也還是在工作，沒時間陪玩，只能棄守關於「遊戲」的規矩，打開Switch瞬間，總讓孩子給家長一些安靜的時間。近期有不少新遊戲登場，根據店家和通路商的觀察，買主機時同時會順手帶的遊戲最熱門的依舊是《瑪利歐賽車8豪華版》，同時近期熱賣遊戲還有《星之卡比 探索發現》和《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，最新款的互動遊戲為《Nintendo Switch 運動》，收錄6款運動遊戲，在家也能放電做運動。
《瑪利歐賽車8豪華版》到底有熱賣，根據日本經濟新聞的報導，2017年推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，截至2021年底累計銷量4335萬套，已經超越1985年上市的《超級瑪利歐兄弟》（累計銷售4024萬套），成為目前任天堂歷史性最賣座的遊戲。此款遊戲之所以玩不膩的就在於，不同於其他的賽車遊戲，瑪利歐賽車可以為對手設下陷阱，像是丟香蕉皮打滑或是撞龜殼，讓遊戲中增加更多趣味。
另外，《星之卡比 探索發現》也是近期的熱賣遊戲，在日本從3月底開賣以來就持續4週穩居銷量冠軍，台灣銷量同樣很熱。以過關為目標地在有立體縱深的 3D 關卡中，使用卡比的熟悉動作自由地來回探索。「吸入」跟「吐出」就不用說了，還可以隨心所欲地向 360 度的方向使出利劍以及針等等的複製能力招式，塞滿嘴變形能力可以將卡比變成各種形式，很能吸引小朋友的目光。
還有任天堂三本柱之一的寶可夢系列作品－《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，是一款動作角色扮演遊戲，是寶可夢少見的開放世界結構，傳中的寶可夢阿爾宙斯將成為此作關鍵角色帶來有別於至今寶可夢系列的嶄新體驗，不僅孩子會喜歡，大人也會對此開放世界感到著迷。