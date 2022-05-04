中國疫情反覆　北京再爆公廁傳播鏈、鄭州今起封控1週

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北京市疾控中心副主任龐星火在會上聲稱，其中1名感染者因曾3次上公廁，傳染3人、進而導致近40人染疫，顯然已成北京市另1條重要傳播鏈；在這之前，北京的2條傳播鏈主要與喜宴、大學院校學生有關。
除了北京，河南省鄭州市的疫情也拉響警報，鄭州高鐵站出現群聚感染案例，鄭州新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室3日宣布，當地由4日凌晨零時起實施為期1週的封控措施，並要求民眾接受3輪全員核酸檢測。
根據鄭州市政府相關通告，除了全市人員須於4日至6日，每天進行1次核酸檢測以外，非必要不離鄭，市域外人員非必要不得入鄭；至於主城區內學校、託兒機構、校外培訓機構則暫緩開學，啟動網上教學，全市聚集性活動一律停辦。
有報導指出，在封控消息傳出前，當地民眾已提早開始搶購物資，就連流動攤位都擠滿人，對此當地政府則提醒市民，會確保資源充足，呼籲應減少聚集，也不要過度囤積物資，以免造成不必要的浪費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。