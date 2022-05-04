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中國疫情反覆　北京再爆公廁傳播鏈、鄭州今起封控1週

▲中國首都北京市的新冠疫情仍在升溫，接受核酸檢測幾乎已成為居民日常。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國首都北京市的新冠疫情仍在升溫，接受核酸檢測幾乎已成為居民日常。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-04 06:28:42

中國上海的新冠疫情雖然看似略有緩解，但首都北京市的疫情仍在升溫，3日上午才剛宣布新增62例本土感染者，下午又傳再增53例本土，還爆出1條疑經公廁傳播、1傳近40人的病毒傳播鏈。與此同時，河南省鄭州市也將從今（4日）起實施1週的封控。

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綜合中媒報導，北京市3日召開新冠疫情防控新聞發布會，宣布全市中小學、幼稚園及中等職業學校，5日至11日暫停到校上課。為阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散，會於5月3日、4日、5日，在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等12區，連續開展3輪區域核酸篩查。

北京市疾控中心副主任龐星火在會上聲稱，其中1名感染者因曾3次上公廁，傳染3人、進而導致近40人染疫，顯然已成北京市另1條重要傳播鏈；在這之前，北京的2條傳播鏈主要與喜宴、大學院校學生有關。

除了北京，河南省鄭州市的疫情也拉響警報，鄭州高鐵站出現群聚感染案例，鄭州新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室3日宣布，當地由4日凌晨零時起實施為期1週的封控措施，並要求民眾接受3輪全員核酸檢測。

根據鄭州市政府相關通告，除了全市人員須於4日至6日，每天進行1次核酸檢測以外，非必要不離鄭，市域外人員非必要不得入鄭；至於主城區內學校、託兒機構、校外培訓機構則暫緩開學，啟動網上教學，全市聚集性活動一律停辦。

有報導指出，在封控消息傳出前，當地民眾已提早開始搶購物資，就連流動攤位都擠滿人，對此當地政府則提醒市民，會確保資源充足，呼籲應減少聚集，也不要過度囤積物資，以免造成不必要的浪費。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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