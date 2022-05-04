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多地飆破攝氏40度！高溫提早降臨印度　民眾出招消暑

▲印度自3月以來多地出現高溫，動輒飆破攝氏40度。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度自3月以來多地出現高溫，動輒飆破攝氏40度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-04 07:25:11

台灣近日迎來較為低溫、濕冷的天氣，但南亞不少國家，如印度、孟加拉等，則是3月開始就提前受熱浪侵襲，多地氣溫飆破攝氏40度，甚至寫下印度122年來最熱3月的紀錄。面對高溫，民眾除了祭出頭巾、遮陽傘以外，消暑飲料、冰塊、游泳等也是少不了的。

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綜合外媒報導，通常每年4至6月是印度的夏天，天氣會越發酷熱難耐，一般要到7月進入雨季才會緩解；然而，受全球暖化影響，今年3月就開始出現攝氏40度的高溫，4月甚至就已飆出攝氏45、46度的數字。4月就這麼熱了，讓人擔心不知該如何度過5月。

有印度北方省的居民表示，去年的炎夏約在5、6月時來臨，今年卻提早至4月、5月初就到了，讓即便已經習慣炎熱氣候的印度人也大喊吃不消，狂灌礦泉水是基本，飲料攤位人潮絡繹不絕，搶著購買冰涼的椰子水、果汁；大小不一的冰塊運送到各攤位，供攤商加到飲品中。

人民覺得熱可能還是小事，讓外界和當局擔心的是，目前正是小麥成熟結穗的階段，溫度太高不利生長，灌溉用水不足更會導致枯萎，進而讓今年的收成縮水。有農業專家預計，印度小麥今年恐減少1/4的產量，對本來就受俄烏戰爭影響的全球糧食供應問題來說，無疑是雪上加霜。

除此以外，炎熱造成的斷電以及火災，也讓居民的生活、安全品質下降，連日燃燒釋放的大量毒氣，威脅居民健康，讓印度更難擺脫空汙之都的名號。


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