遼寧號編隊再赴太平洋 陸專家：對台軍事鬥爭航母不缺席
中國海軍遼寧號航空母艦，近日率領7艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋，為時隔4個多月以來，中國航母編隊再次進入西太平洋，日本自衛隊則出動「出雲號」直升機母艦監視偵察。中國官媒《環球時報》引述軍事專家宋忠平看法，認為此次遼寧艦編組完整，整體作戰能力有很大提升，可以肯定航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備。
綜合中媒報導，日本自衛隊觀測到的航母編隊，包括航母遼寧號，055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦西寧號、烏魯木齊號、成都號，052C型導彈驅逐艦鄭州號、054A型護衛艦湘潭號及綜合補給艦呼倫湖號。
日本1日先是在距離長崎縣男女群島以西約350公里的東海海域，發現包括南昌號、遼寧號在內的5艘中國軍艦，編隊向東南方向航行，隨後，該編隊於2日午後，在赤尾嶼以西160公里的鄭州號和湘潭號匯合，編隊當天穿過宮古海峽，進入太平洋南下。
有報導指出，從最近3次遼寧號赴西太平洋進行訓練可知，055型驅逐艦已成為航母編隊的固定一員，南昌號也在編隊中扮演多種角色，包括憑藉高效、靈敏的情報偵察預警能力提供預警，加上噸位大、適航性好、快速廣域機動能力強，可以進行偵查監視行動；此外，其裝載量大、火力猛，亦可承擔防衛工作。
《環球時報》則引述中國軍事專家宋忠平聲稱，雖然日本只公布了水面艦艇情况，也不排除水下作戰力量（即潛艇）伴行，認為「航母的每次遠海訓練都是在為實戰化做準備，而且可以肯定航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備」。