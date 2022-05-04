大學隔離宿舍不足　潘文忠：確診生可送集中檢疫所

我是廣告 請繼續往下閱讀
而境外生、返家路程遠且無同住家人可接送等例外情形，則由學校協助，若學校的隔離檢疫宿舍一時無法因應，教育部已徵得指揮中心同意，得申請安置於集中檢疫所；學校若為調度隔離、檢疫宿舍，需請健康的住宿生短期內先移宿校外，教育部也獲交通部同意，協助訂租學校附近旅館，讓調度有緩衝空間。
潘文忠指出，學校調度一般宿舍或洽租校外旅館整備為合於規定的隔離檢疫宿舍，達學校宿舍總床位數5%為原則者，可向教育部申請補助，隔離宿舍每床補助1萬元、檢疫宿舍每床補助5千元，補助經費可供學校清消宿舍、聘用衛保人員、協助學生移宿行李打包、貨運郵資、返家防疫計程車資、健康學生暫住校外旅館、提供移宿學生下學期宿舍費減免等開銷。
教育部表示，針對大專校院近日校園疫情與隔離宿舍困難，教育部已即時支援協助學校克服，例如國立台北教育大學校園宿舍群聚案，教育部便組成專案小組到校，協助學校改善防疫機制並協調指揮中心配撥集中檢疫所、協調台北市政府同意支援必要的篩檢供學校緊急應變；國立台灣大學調度校內空間並洽租會館包棟作為隔離宿舍後仍無法容納密切接觸者學生，教育部也協助其中5位移住集中檢疫所。
對於校園快篩試劑發放，潘文忠說，已在5月2日發放50萬劑至各縣市，支援學校，經過盤整後，今天再發送20萬劑，對確診數、居隔數較高縣市，提供緊急支援。
教育部表示，大專校院迫切需要的快篩試劑資源，教育部與指揮中心溝通後決議，後續學校將所匡列的「密切接觸者名冊」報送地方衛生單位後，應隨即指派專人至學校所在地縣市教育局處指定地點，領取「密切接觸者名冊」上居家隔離者在居家隔離期間所需3劑快篩試劑。
學校領取快篩試劑後，應根據所報送的「密切接觸者名冊」，針對名冊上所列的居家隔離者發送「先行配合居家隔離宣導通知單」及「3劑快篩試劑」，其中留校居隔者，由學校發送；欲返家居隔者，請學校在其返家前發送；已返家居隔者，可請親友家人代領或由學校寄送。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。