該讓孩子打疫苗？兒醫建議考量「3大關鍵」：有助MIS-C

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謝宗學今（4）日在臉書粉專Dr. E 小兒急診室日誌發文表示，根據指揮中心數據，截至今年為止，台灣因為 Omicron 變異株死亡的個案有 23 位，其中未接種疫苗：12 位 （52%）、接種1劑疫苗：4位（17%）、接種2劑疫苗：5位（22%）、接種3劑疫苗： 2位（9%）。
謝宗學提到，死亡個案中，沒有接種疫苗加上只接種一劑疫苗的未完整接種疫苗的個案，佔了 69%，新增五位死亡個案中，共同特色是年齡大於 70 歲且都沒有接種過任何疫苗，長者疫苗覆蓋率的提升，是目前最重要的工作之一。
謝宗學指出，染疫人數不斷上升，醫療量能將越緊繃，讓孩子接種疫苗雖然無法防止感染，但對於降低住院率、重症率、和感染後MIS-C（兒童多系統發炎症候群）都有幫助，家長決定是否要讓5-11 歲兒童接種疫苗時，可以納入考慮和決策的因素。（編輯：孫唯容）
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