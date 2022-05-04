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該讓孩子打疫苗？兒醫建議考量「3大關鍵」：有助MIS-C

▲中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，接種疫苗雖然無法防止感染，但對於降低住院率、重症率、和感染後 MIS-C(兒童多系統發炎症候群）都有幫助。（資料畫面／台中市政府提供，2022.04.26）
▲中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，接種疫苗雖然無法防止感染，但對於降低住院率、重症率、和感染後 MIS-C(兒童多系統發炎症候群）都有幫助。（資料畫面／台中市政府提供，2022.04.26）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 09:42:26

本週兒童新冠疫苗在各縣市陸續開打，由於現階段開放的莫德納疫苗，副作用較多，導致許多家長仍在觀望；對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，接種疫苗雖然無法防止感染，但對於降低住院率、重症率、和感染後 MIS-C(兒童多系統發炎症候群）都有幫助。

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國內目前開放6到11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，指揮官陳時中日前證實，未來還會有可供5到11歲兒童接種的輝瑞兒童疫苗到貨。

謝宗學今（4）日在臉書粉專Dr. E 小兒急診室日誌發文表示，根據指揮中心數據，截至今年為止，台灣因為 Omicron 變異株死亡的個案有 23 位，其中未接種疫苗：12 位 （52%）、接種1劑疫苗：4位（17%）、接種2劑疫苗：5位（22%）、接種3劑疫苗： 2位（9%）。

謝宗學提到，死亡個案中，沒有接種疫苗加上只接種一劑疫苗的未完整接種疫苗的個案，佔了 69%，新增五位死亡個案中，共同特色是年齡大於 70 歲且都沒有接種過任何疫苗，長者疫苗覆蓋率的提升，是目前最重要的工作之一。

謝宗學指出，染疫人數不斷上升，醫療量能將越緊繃，讓孩子接種疫苗雖然無法防止感染，但對於降低住院率、重症率、和感染後MIS-C（兒童多系統發炎症候群）都有幫助，家長決定是否要讓5-11 歲兒童接種疫苗時，可以納入考慮和決策的因素。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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