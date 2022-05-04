嫌推特人太少！馬斯克有意大整頓 最快3年內重新上市
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）大動作以440億美元（約新台幣1.29兆元）收購推特（Twitter）後，這間社群媒體巨頭將變成一家私人控股公司，但根據國外媒體指出，馬斯克曾向可能的投資人透露，他計畫花費最快3年，就讓推特重新上市，而目前的計畫是讓更多用戶加入使用，將推特從小眾市場推廣至大眾。
綜合媒體報導，自從馬斯克上月26日宣布和推特董事會達成協議後，有不少討論馬斯克有意「改革」推特的風聲，不過這筆交易仍有待推特股東們與主管機關同意，預計將於六個月左右成交。
由於過去推特多年來難以提升用戶黏著度或吸引新用戶，儘管美國如今已有4千萬名活躍用戶，馬斯克仍想擴大推特影響力。《路透社》指出，馬斯克在出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）時透露，他的理想狀況是打破推特仍是小眾平台的現況，「我希望這個國家有更多人加入推特，並在上面展開對話」，
此外，《華爾街日報》則透露消息人士說法，指出馬斯克有意在買下推特後進行大整頓，一般來說公司私有化後能夠在避免外界監督下完成改革，並花費5年左右時間重新上市，但馬斯克有意大刀闊斧，只花3年時間就提高推特的盈利能力，並重新上市。