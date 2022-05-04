北市民調勝蔣萬安　林佳龍：持續準備首都圈發展願景

近來有民調顯示，民進黨無論派出衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市長皆能擊敗國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，引發各界關注。林佳龍今（4）日早上於華山文創園區出席「2022 Taiwan AI EXPO」開幕式前受訪表示，自己的角色就是持續準備，未來無論是誰代表民進黨參選，自己與團隊準備的首都圈發展願景都可以提供參考。
近來有民調顯示，若民進黨由陳時中出戰台北市長，將獲得29.65%市民支持，勝過蔣萬安22.45%、黃珊珊18.85%；若推出林佳龍，則同樣以27.73%，勝過蔣萬安23.17%，黃珊珊18.85%；另該民調也詢問，在民進黨裡最希望誰做台北市長？林佳龍獲得29.89%支持，勝過陳時中28.09%。
對此，林佳龍表示，他並不了解這份民調，不過任何民調都會參考，未來選情還有很多變化，且現在疫情當前，任何民意都要去體察，還有相當的時間，自己也會參考各方民調跟輿論發展。
林佳龍表示，他的角色就是持續準備，不過因為整體提名涉及選戰布局，且民進黨採取徵召提名，他會配合整體布局。「我本身也是選對會成員，不管正式或非正式場合，都會與蔡總統交換意見，但還沒有處理到北北桃三都具體人選討論」。
林佳龍強調，民調有對比、互比，現在對手人選都還沒有確定，對比可以呈現基本盤，互比也可以看到未來發展的空間，各方都會去參考。
談及對於台北市長的準備，林佳龍也說，自己本來就是台北出生長大，過去工作也是在台北為主，首都的發展是台灣的引擎，如何帶動首都區，特別是北北桃，甚至基隆整體發展，不管誰選，自己與團隊準備的首都圈發展願景都可以提供參考。