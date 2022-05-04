防疫險因確診、居隔單延遲難理賠？產險公會：有2年時效
國內本土新冠肺炎確診數急速攀升，各地方政府衛生單位開立確診證明或居家隔離通知單的處理量能受到嚴重考驗，導致開立證明文件所需作業期間加長，民眾擔心確診及居隔單延遲拿不到，導致防疫險恐無法獲得理賠。對此，產險公會今（4）日提出3點說明，強調保險契約請求權有2年時效，短時間等待證明文件，並不會出現無法理賠的情況。
產險公會表示，依據保險法第65條之規定，被保險人對於保險契約的請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，因此，短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或致使無法理賠的情況。
如果民眾為求心安，可在獲知保險事故發生時，在尚未取得證明文件之前，即向所投保的保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。
不過，產險公會還是希望消費大眾，對於保單權益部分，不必因短期之遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約的義務。
※【NOWnews 今日新聞
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