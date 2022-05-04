COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國中會考5月下旬登場　潘文忠：確診生外「其餘可應試」

▲教育部長潘文忠今（4）日在立法院答詢時表示，國中教育會考正研議「除確診考生不能應考外，其餘考生皆可參加考試」為原則。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.04）
▲教育部長潘文忠今（4）日在立法院答詢時表示，國中教育會考正研議「除確診考生不能應考外，其餘考生皆可參加考試」為原則。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.04）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-04 10:45:582022-05-04 10:57:27

國中教育會考將在5月21、22日舉行，據去年簡章規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等考生都不能應試，只能事後補考。教育部長潘文忠今（4）日在立法院答詢時表示，目前疫情人數龐大，據統測經驗，相關單位正研議「除確診考生不能應考外，其餘考生皆可參加考試」為原則，備用試場會分流等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院教委會今天審查「大學法」修正草案。立委林奕華質詢時指出，去年國中教育會考，參與補考約200多人，如今疫情嚴峻，許多家長、師生關心到底哪些人要補考？居家隔離與檢疫及自主防疫的考生能否正常應考？盼教育部盡速公布相關措施。

潘文忠說，國中教育會考的補考有外加名額，但考量目前疫情人數龐大，並參考甫結束的統測，正在研議相關措施，希望除了確診考生不能應考外，其餘包括居家隔離、檢疫等考生都可考試為原則，否則通通補考會對升學招生產生問題，目前正盤點教室、監考人力、並預計讓備用試場分流等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

醫牙中醫二階甄試開跑　教育部：研議確診生隔離試場應考

讓學生探索自我、適性發展　綜合高中體現108課綱精神

統測明起考試　居隔、居檢生可由同住親友接送或自行前往

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀