國中會考5月下旬登場 潘文忠：確診生外「其餘可應試」
國中教育會考將在5月21、22日舉行，據去年簡章規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等考生都不能應試，只能事後補考。教育部長潘文忠今（4）日在立法院答詢時表示，目前疫情人數龐大，據統測經驗，相關單位正研議「除確診考生不能應考外，其餘考生皆可參加考試」為原則，備用試場會分流等。
立法院教委會今天審查「大學法」修正草案。立委林奕華質詢時指出，去年國中教育會考，參與補考約200多人，如今疫情嚴峻，許多家長、師生關心到底哪些人要補考？居家隔離與檢疫及自主防疫的考生能否正常應考？盼教育部盡速公布相關措施。
潘文忠說，國中教育會考的補考有外加名額，但考量目前疫情人數龐大，並參考甫結束的統測，正在研議相關措施，希望除了確診考生不能應考外，其餘包括居家隔離、檢疫等考生都可考試為原則，否則通通補考會對升學招生產生問題，目前正盤點教室、監考人力、並預計讓備用試場分流等。
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