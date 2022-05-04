NBA／小手套生涯首次先發卻傷退 格林、柯瑞也接連掛彩
季後賽次輪G2，勇士今(4)日作客出戰灰熊，一開賽球員肢體接觸就相當激烈，灰熊球員犯規被吹二級惡意犯規遭驅逐，受害的勇士「小手套」Gary Payton II退回休息室，勇士宣布無法回歸，勇士兩主將Stephen Curry、Draymond Green也出現傷情。
今天開賽不到3分鐘，灰熊前鋒Dillon Brooks為了攔阻Payton II上籃，從背後打算封阻，結果手臂惡狠狠地打中後者的頭部，導致他重摔在地，Brooks被吹二級惡意犯規，這是自首戰後又有球員在此系列賽中被吹二級惡犯。
Payton II罰完惡犯2罰1中後退回休息室，受傷的左肘接受X光檢查，隨後勇士宣布本場不會回歸，今天是Payton II職業生涯首次在季後賽先發亮相，可惜僅出賽2分52秒即傷退，留下1分數據。
接著Green也被灰熊球員打中鼻子，之後返回休息室的路上，他還對著場邊觀眾豎起中指，感覺相當不滿，所幸不久後就回到場上，而Curry則被裁判發現手指流血，被叫下場包紮處理，勇士教頭Steve Kerr不滿灰熊球員，「那不是身體對抗，那很髒」，目前上半場打完勇士以51:56落後。