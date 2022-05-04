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具俊曄現身《原子少年》總決賽？大S經紀人回應了

▲具俊曄有望錄製男團選秀節目《原子少年》。（圖／太平傳播有限公司提供）
▲具俊曄有望錄製男團選秀節目《原子少年》。（圖／太平傳播有限公司提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-04 11:09:302022-05-04 11:27:34

大S（徐熙媛）和具俊曄近期都在女方豪宅「台北信義」過新婚生活，把握具俊曄飛紐約工作前的兩人時光。近日有消息傳出，歐巴6月將回台灣，有可能現身近期討論度極高的男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽，讓粉絲相當期待，對此，大S經紀人代為回應。

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▲具俊曄覺得《原子少年》的節目概念很有趣，應允進一步談合作可能性。（圖／太平傳播有限公司提供）
▲具俊曄覺得《原子少年》的節目概念很有趣，應允進一步談合作可能性。（圖／太平傳播有限公司提供）
《原子少年》製作人詹仁雄先前和大S、具俊曄敘舊，向具俊曄提出擔任節目參賽選手的音樂製作人，對方意願極高，日前《NOWnews今日新聞》再向詹仁雄詢問細節，他表示目前正在安排合作時間、人力和費用，倘若時間允許，具俊曄會在最後一集現身節目擔任飛行導師。

▲《原子少年》第三集播出「旅行者的金唱盤」導師合作賽。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》上週播出第三集「旅行者的金唱盤」導師合作賽。（圖／野火娛樂提供）
詹仁雄說，主要想請具俊曄幫我們打造「酷龍製作」的男團，「他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師」，更說未來若有機會、預算足夠，可以帶選手到韓國培訓，由元老級人物帶領新生代人物圓夢。

▲《原子少年》擅長饒舌的天王星，王者氣勢征服全場，後排左起為蔡承祐、高有翔、高胥崴，前排左起為吳昱廷、小孩。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》天王星擅長饒舌，後排左起為蔡承祐、高有翔、高胥崴，前排左起為吳昱廷、小孩。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年》總決賽預計6月10日錄影，然而，近來本土疫情嚴峻，節目有46名選手和工作人員確診，加上要配合具俊曄從紐約回台的時程，因此歐巴參加錄影的可能性仍有變數，詹仁雄表示所有細節尚在協調，而據《TVBS新聞網》報導，大S經紀人也回應：「一切都還不確定，後續視情況再談。」（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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