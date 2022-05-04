具俊曄現身《原子少年》總決賽？大S經紀人回應了

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詹仁雄說，主要想請具俊曄幫我們打造「酷龍製作」的男團，「他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師」，更說未來若有機會、預算足夠，可以帶選手到韓國培訓，由元老級人物帶領新生代人物圓夢。
《原子少年》總決賽預計6月10日錄影，然而，近來本土疫情嚴峻，節目有46名選手和工作人員確診，加上要配合具俊曄從紐約回台的時程，因此歐巴參加錄影的可能性仍有變數，詹仁雄表示所有細節尚在協調，而據《TVBS新聞網》報導，大S經紀人也回應：「一切都還不確定，後續視情況再談。」（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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