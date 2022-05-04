全家古娃娃雪糕新品到！1招爽吃7折價：YouTuber地圖開吃
全家超商去年和有「便利商店女神」之稱古娃娃合作，首度推出3款聯名雪糕，沒想到刮起一陣WA!COOKIES雪糕旋風，由於消費者反饋極佳，口碑效應帶動之下，創下超過百萬支的銷售量。迎接今年夏天到來，全家今（4）日宣布和古娃娃二度合作，除了開發6款全新的茶系甜點，並推出2款WA!COOKIES新口味冰品，預計再掀一波嘗鮮潮。
全家這次和古娃娃再度聯手，以「茶世界」為主題開發6款「茶點」，今（4）日起首波開賣泰奶起司塔、伯爵可可舒芙蕾布丁、伯爵茶焦糖鬆餅，第二波5月11日再接棒開賣鐵觀音脆粒蛋糕捲、金萱蜜柚燒，壓軸則是5月19日上市的白桃烏龍戚風蛋糕。6款甜點新品中，3款可搭配指定中杯以上咖啡，享半價加購優惠，另3款像是白桃烏龍戚風蛋糕（42元），可搭配指定飲品享餐餐超值配59元優惠。
不過民眾最矚目的還是WA!COOKIES雪糕新口味，此次新開發百香金萱茶奶蓋雪糕、焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕，前者是「抹茶+綠茶」的雙茶布朗尼組合，後者則是焦糖牛奶雪糕內餡搭配巧克力布朗尼，兩款雪糕都主打濃郁系路線，單支售價49元，5月31日前享全系列第2件6折。此外，全家AppP隨買跨店取也推出限量7折優惠，即日起至5月17日前，在隨買跨店取開放「8支280元」，平均單支35元，限量1萬組，售完為止。
因應多款聯名新品上市，全家APP地圖趣推出「最愛YouTuber地圖」，可即時查詢全台店舖內與古娃娃、千千進食中、韓國ㄟ金針菇以及滴妹的獨家聯名商品及庫存數量。
7-ELEVEN觀察到冰咖啡、茶飲銷量較冬季倍數成長，自四年前首度推出西西里風檸檬咖啡，以及夏季限定的西西里風檸檬氣泡咖啡，每年平均創下300萬杯的銷售量後，旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶今（4）日起推出3大新品：CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE完熟蘋果咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶，5月11日至17日OPEN POINT行動隨時取開跑「涼夏水果季」，指定商品同品項買5送2活動。