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被罵「不是特權狗才信」　林靜儀：台中PCR真的免久等

▲林靜儀昨天在臉書宣佈，自己PCR後2小時被醫院通知確診，卻遭藍營批評「不是特權狗才信」。（圖／林靜儀臉書，2022.05.04）
▲林靜儀昨天在臉書宣佈，自己PCR後2小時被醫院通知確診，卻遭藍營批評「不是特權狗才信」。（圖／林靜儀臉書，2022.05.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-04 11:45:102022-05-04 12:37:43

民進黨立委林靜儀昨輕微發燒、咳嗽帶痰，就近到台中市亞大醫院檢查、陽性確診，被媒體人朱凱翔批評「隨到隨做PCR，其他民眾卻要大排長龍」，質疑有特權；宅神朱學恒也大酸「你說不是特權，狗才信」。林靜儀今在臉書肯定台中市衛生局運作正常，強調昨天真的沒有排很久，反酸「希望台北市也能有正常運作的衛生局長官」。

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朱凱翔昨晚（3日）在臉書「不演了新聞台」PO出民眾排隊照片，指他的工作夥伴喉嚨疼痛，快篩陽性，「此時此刻，已經在冷風細雨中排了超過一小時等做PCR，前方尚不見等待的終點，整條人龍綿延數十人」。她批評林靜儀只是咳嗽帶點痰，就能隨到隨做PCR。

面對外界質疑，林靜儀昨僅簡單答覆，她進入醫院檢查過程完全與一般民眾一樣，最後問職業時才說「政治工作者」，強調「我不是那種會到處亮身分的人」。仍遭北部藍營質疑特權，宅神朱學恒大酸「比較年輕的周玉蔻就是長這樣唷」，並指亞東醫院最速件3小時、亞大醫院卻2小時，「你說不是特權，狗才信」。有趣的是，台中藍營卻毫無批判林靜儀的聲浪，台北、台中明顯兩樣情。

▲台中市政府每天公佈快篩站的篩檢人數及確診情形，圖為昨天的統計圖表。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
▲台中市政府每天公佈快篩站的篩檢人數及確診情形，圖為昨天的統計圖表。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
林靜儀今上午在臉書報告身體現況，她表示昨天症狀比較明顯，今天已經退燒，咳嗽現象也緩解了，「3劑疫苗打完真的很放心」。

林靜儀表示，她昨天就近到亞大醫院急診室掛號時，現場排隊不到10人，大家隔得很開且安靜的等待，等不到20分鐘就輪到自己了。由於她有接觸史又出現發燒等症狀，急診醫師問診後決定直接做PCR。

她不吝肯定盧秀燕執政的台中市政府，提供市民便利服務，並稱讚衛生局很貼心，在台中市各區安排可以實施檢測的醫療機構或篩檢站，最後反酸一句「希望台北市也能有正常運作的衛生局長官」。

▲台中市今起實施「快篩陽得來速」將民眾分流，降低醫療量能虛耗的可能。（圖／台中榮總提供，2022.05.04）
▲台中市今起實施「快篩陽得來速」將民眾分流，降低醫療量能虛耗的可能。（圖／台中榮總提供，2022.05.04）
台中的疫情一直是六都最輕微，加上天氣好、市府和醫院合作設置台中市民免費的常態快篩站，每天10幾站篩檢約2千人，即使昨天確診數破千，依舊沒朱凱翔所形容「冷風細雨中排超過一小時等做PCR」的現象，市長盧秀燕昨宣佈市府與各大醫院合作，實施「快篩陽得來速」機制，今有6家醫院開設「綠色通道」安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費。

臺中榮總急診部主任林子傑表示，快篩陽得來速經由急診門口「防疫門診」分流，安排醫師看診、PCR採檢，若有開藥則直接領取，不用進入醫院，大量減少等候看診、領藥的停留時間。

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