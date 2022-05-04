被罵「不是特權狗才信」　林靜儀：台中PCR真的免久等

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對外界質疑，林靜儀昨僅簡單答覆，她進入醫院檢查過程完全與一般民眾一樣，最後問職業時才說「政治工作者」，強調「我不是那種會到處亮身分的人」。仍遭北部藍營質疑特權，宅神朱學恒大酸「比較年輕的周玉蔻就是長這樣唷」，並指亞東醫院最速件3小時、亞大醫院卻2小時，「你說不是特權，狗才信」。有趣的是，台中藍營卻毫無批判林靜儀的聲浪，台北、台中明顯兩樣情。
林靜儀今上午在臉書報告身體現況，她表示昨天症狀比較明顯，今天已經退燒，咳嗽現象也緩解了，「3劑疫苗打完真的很放心」。
林靜儀表示，她昨天就近到亞大醫院急診室掛號時，現場排隊不到10人，大家隔得很開且安靜的等待，等不到20分鐘就輪到自己了。由於她有接觸史又出現發燒等症狀，急診醫師問診後決定直接做PCR。
她不吝肯定盧秀燕執政的台中市政府，提供市民便利服務，並稱讚衛生局很貼心，在台中市各區安排可以實施檢測的醫療機構或篩檢站，最後反酸一句「希望台北市也能有正常運作的衛生局長官」。
台中的疫情一直是六都最輕微，加上天氣好、市府和醫院合作設置台中市民免費的常態快篩站，每天10幾站篩檢約2千人，即使昨天確診數破千，依舊沒朱凱翔所形容「冷風細雨中排超過一小時等做PCR」的現象，市長盧秀燕昨宣佈市府與各大醫院合作，實施「快篩陽得來速」機制，今有6家醫院開設「綠色通道」安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費。
臺中榮總急診部主任林子傑表示，快篩陽得來速經由急診門口「防疫門診」分流，安排醫師看診、PCR採檢，若有開藥則直接領取，不用進入醫院，大量減少等候看診、領藥的停留時間。