NBA／Morant狂砍47分！勇士外線熄火　灰熊主場扳平戰局

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次節靠著Andrew Wiggins的灌籃以及Jordan Poole的上籃，迅速追近比分，不過灰熊在主控Ja Morant半場砍下23分的帶領下，兩節打完還是有5分的領先。勇士上半場發生多達11次失誤，也是他們落後的原因。
易籃再戰後，勇士幾次不理想的出手選擇以及非受迫失誤，讓灰熊再次拉開到9分領先，不過那之後Wiggins挺身而出，帶隊反打一波7:0，隨後Otto Porter接獲Curry傳球打進追平球。
末節Poole的上籃讓勇士終於取得領先，不過接著Ziaire Williams連進兩顆三分讓主場軍重新拿回優勢。之後兩隊持續拉鋸，Jaren Jackson Jr.被吹第6次犯規離場。
比賽進入最後2分鐘，勇士領先1分，但Morant再度切入取分，接著又罰進兩球，讓灰熊反超3分；暫停回來之後，雖然勇士Green籃下擺進2分，但Morant又切入取分，下一回合勇士發生失誤，比賽結果也大致底定。
Morant這一場狀態絕佳，全場31投15中，得到47分8助攻８籃板，投進5顆三分球；Curry得到27分9籃板8助攻，三分球11投僅3中，Thompson手感冷到冰點，19投5中、僅12分進帳。