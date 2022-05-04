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NBA／Morant狂砍47分！勇士外線熄火　灰熊主場扳平戰局

▲灰熊主控Ja Morant。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰熊主控Ja Morant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-04 12:17:532022-05-04 12:38:26

曼菲斯灰熊今(4)日在主場再度迎戰金州勇士，在開賽兩隊就各有一名球員離場的情況下，灰熊靠著Ja Morant狂砍47分，加上勇士整場外線38投僅7中，最終以106:101贏球，系列賽戰成1:1平手。

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上一場絕殺失敗，遺憾的以1分之差敗給勇士，此役灰熊開賽前5分鐘就逼出勇士5次失誤，打出一波8:0攻勢，不過Brooks打到Gary Payton II的頭部，被吹二級惡意犯規出場，而後者也因為左手肘受傷沒有再回歸，首節打完灰熊領先8分。

次節靠著Andrew Wiggins的灌籃以及Jordan Poole的上籃，迅速追近比分，不過灰熊在主控Ja Morant半場砍下23分的帶領下，兩節打完還是有5分的領先。勇士上半場發生多達11次失誤，也是他們落後的原因。

易籃再戰後，勇士幾次不理想的出手選擇以及非受迫失誤，讓灰熊再次拉開到9分領先，不過那之後Wiggins挺身而出，帶隊反打一波7:0，隨後Otto Porter接獲Curry傳球打進追平球。

末節Poole的上籃讓勇士終於取得領先，不過接著Ziaire Williams連進兩顆三分讓主場軍重新拿回優勢。之後兩隊持續拉鋸，Jaren Jackson Jr.被吹第6次犯規離場。

比賽進入最後2分鐘，勇士領先1分，但Morant再度切入取分，接著又罰進兩球，讓灰熊反超3分；暫停回來之後，雖然勇士Green籃下擺進2分，但Morant又切入取分，下一回合勇士發生失誤，比賽結果也大致底定。

Morant這一場狀態絕佳，全場31投15中，得到47分8助攻８籃板，投進5顆三分球；Curry得到27分9籃板8助攻，三分球11投僅3中，Thompson手感冷到冰點，19投5中、僅12分進帳。

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