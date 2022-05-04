廣邀新住民參與！「新」光閃耀歌唱比賽內容曝

由高雄市立社會教育館主辦「2022異國風華、『新』光閃耀」歌唱比賽，即日起報名開跑，本次比賽分為「新好聲音組」、「為愛融合組」、「新勢力組」，廣邀新住民／眷屬、新二代及愛唱新南向國家語言歌曲的本國籍學生一展歌藝，並於5月29日該館演藝廳盛大展開初複賽，當日歡迎市民報名觀賞精彩賽況並摸彩拿大獎。





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據悉，高雄市社教館近年來為喜愛歌唱的新住民朋友們打造專業的歌藝平台，去年因受疫情影響而停辦，今年邁入第五屆「2022異國風華、『新』光閃耀」歌唱比賽，旨在促進族群融合及鼓勵新住民朋友融入社區參與多元休閒活動，同時也鼓勵新住民眷屬、子女樂於學習母語，讓來自世界各地的新住民透過歌聲融入台灣生活。





「新好聲音組」為新住民個人選唱國、台、客、原住民語，招收30名。「為愛融合組」為新住民與其血親或姻親組隊參賽，選唱新住民母國歌曲，招收10組。「新勢力組」為本國籍學生選唱新南向國家語言歌曲，招收10名。社教館表示參賽者均可獲參加獎勵及餐盒，「新好聲音組」取前六名、「為愛融合組」及「新勢力組」各取前三名獎勵，總獎金3萬5仟元，為增加活動趣味性，初賽後並舉辦摸彩活動獎品豐富，特獎為32吋液晶電視1台，歡迎踴躍報名參賽及市民看比賽摸大獎，詳情電洽該館研究推廣組07-8034473轉209，或前往官網最新消息下載報名表。





比賽前還集結金牌師資團隊辦理「勇敢show自己」表演培訓、「美聲奇蹟」發音技巧學習及卡拉OK之流行歌唱技巧等免費培訓課程，讓來自不同文化背景的新住民及新二代透過專業師資群的培訓與指導，建立歌唱信心及音樂素養。主辦單位社教館同時也鼓勵這群熱愛唱歌的新住民們，經過培訓後可以勇敢秀自己，在5月29日自信站上專業舞台與來自世界各地的新住民朋友一同切磋歌藝。





有鑑於前幾年報名相當熱烈，社教館呼籲有興趣的新住民、新住民眷屬、新二代及喜愛新南向國家語言歌曲的學生們要掌握報名時效，以免向隅。活動報名日期5/2-5/13（週一至週五08:30-12:00、13:30-17:00）及5月8日（週日）額滿提前截止，亦可通訊報名，填妥報名表後連同身分證明文件，郵寄至：高雄市小港區（郵遞區號812011）學府路115號『高雄市立社會教育館研究推廣組』收（在信封上註明：報名異國風華歌唱比賽）。



