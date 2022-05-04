謝長廷一案拆2次告　法院判羅智強免賠

台北市議員羅智強3年前評論駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件，在臉書批駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」等語，謝提告求償100萬元但敗訴確定，謝再指羅刻意省略「如果」2字、扭曲語意，再向羅求償80萬元。台北地院今（4）日再判羅智強免賠，可上訴。
2019年8月22日，羅智強在臉書發文指，關西事件發生後，「民進黨為謝長廷護航『駐日代表管不到大阪辦事處』、「謝長廷也把所有的責任推給大阪處」、「全天下有這麼厚臉皮，這麼沒有擔當的駐日代表嗎？」等語。謝長廷認為，羅智強的發文侵害他個人名譽，求償80萬元。
法院審理期間，羅認為，蘇啟誠輕生與公共利益有關，是可受公評事項；謝長廷將他評論蘇啟誠的發文分成2案提告，坦白講，謝的心態真的有點小鼻子小眼睛，用法律上的騷擾，浪費司法資源。
法院認為，羅智強貼文沒有故意扭曲或變造謝長廷的言論，且貼文也有引用媒體報導，觀諸貼文內容有一定脈絡可循，無法認定羅是惡評論；另外，當時各大媒體、社會輿論不斷討論關西機場事件、蘇啟誠輕生案，政府須探究發生原因和始末，此二事件不僅涉及我國外交層面問題，更需判斷政治、行政責任歸屬，屬於可受公評之事，也屬於適當評論範疇。
法院認為，謝長廷長期活躍政壇，是海內外知名政治人物，且目前身為駐日代表，對於羅的言論應有所容忍，認為謝長廷主張羅智強言論侵害名譽權無理由，判謝長廷敗訴，羅智強免賠。