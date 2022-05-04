菲律賓大選倒數！杜特蒂女兒等「政二代」候選人民調超前

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根據菲律賓2日一份民調顯示，目前總統候選人民調領先者為菲律賓前總統、獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），靠56％支持率領先其他候選人；小馬仕可的競選搭檔、副總統候選人薩拉（Sara Duterte-Carpio）則同樣獲得副總統候選人民調最高呼聲，有著高達56%的支持率。
菲律賓獨立民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）研究公司數據顯示，目前總統候選人民調當中，排名第二的候選人是現任副總統羅貝多（Leni Robredo），其支持率為23％、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）則受7％的選民青睞、帶職參選的菲律賓首都馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）僅拿到4％民意支持。
現年64歲的小馬可仕隸屬「菲律賓聯邦黨」（Partido Federal，PFP），其父為菲律賓前總統、已故獨裁者馬可仕，馬可仕自1965年開始擔任菲律賓總統，暴政統治期間貪瀆鉅額國家資產，更因總統選舉舞弊掀起國內非暴力革命，導致菲律賓史上第二次民主化；母親伊美黛（Imelda Romuáldez Marcos）曾連任兩屆眾議員，但其著名的是身為馬可仕家族的奢靡行徑，一度打破亞洲權貴貪污紀錄。
小馬可仕的搭檔則是43歲的薩拉，她是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女，由於杜特蒂按照憲法不得競選連任，先前外界認為薩拉閃電請辭達沃市（Davao）市長之職是準備接棒父親投入總統大選，但經小馬可仕宣布後承認將成為其副手，以副總統候選人之姿投入大選，雙方將聯合角逐下一任正副總統，這也是菲國兩大政治家族攜手的選戰，料將獲得壓倒性勝利。
然而，選戰期間菲律賓也出現不少反對獨裁者之子小馬可仕勝選的聲浪，由於小馬可仕極有可能重演強人政治之路，加上選戰期間厭女表現、反民主態度以及其外交路線與杜特蒂一致，有意討好中國，部分菲律賓選民也有意願將總統票投給菲律賓現任副總統，也就是菲律賓史上第二位女性副總統的羅貝多，並將副總統票投給薩拉，讓兩名女性政治人物當家。