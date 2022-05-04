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菲律賓大選倒數！杜特蒂女兒等「政二代」候選人民調超前

▲菲律賓大選5月9日舉行，目前民調最高的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）是已故前獨裁者馬可仕的獨子，副總統候選人領先的則是現任總統杜特蒂的女兒薩拉。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓大選5月9日舉行，目前民調最高的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）是已故前獨裁者馬可仕的獨子，副總統候選人領先的則是現任總統杜特蒂的女兒薩拉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-04 12:10:352022-05-04 12:17:59

菲律賓總統、副總統大選將在5月9日登場，儘管菲國採取正、副總統分開計票方式，但由前總統之子小馬可仕與現任總統杜特蒂之女這菲律賓兩大政治家族推派候選人的組合，民調結果皆遠遠領先其餘總統、副總統候選人，讓本屆大選頗有「政二代」獲得壓倒性勝利的可能。

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菲律賓將於9日舉行該國總統、副總統大選，由於該國總統、副總統職位採取分開計算制度，因此雖是競選搭檔也有可能出現一人勝選、一人敗選的情況，加上過去菲律賓民眾向來參與投票率高，本屆總統大選料將有6千7百萬名選民進行投票，選情結果引發關注。

根據菲律賓2日一份民調顯示，目前總統候選人民調領先者為菲律賓前總統、獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），靠56％支持率領先其他候選人；小馬仕可的競選搭檔、副總統候選人薩拉（Sara Duterte-Carpio）則同樣獲得副總統候選人民調最高呼聲，有著高達56%的支持率。

▲錯誤訊息事件強力美化馬可仕家族並抹黑其頭號競爭對手，讓小馬可仕在大選中獲得高度支持，最新民調甚至已超過6成。 （圖／美聯社／達志影像）
▲小馬可仕在大選中獲得高度支持，最新民調有56％選民支持。 （圖／美聯社／達志影像）
菲律賓獨立民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）研究公司數據顯示，目前總統候選人民調當中，排名第二的候選人是現任副總統羅貝多（Leni Robredo），其支持率為23％、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）則受7％的選民青睞、帶職參選的菲律賓首都馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）僅拿到4％民意支持。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲現年58歲的羅貝多是菲律賓史上第二位女副總統。（圖／美聯社／達志影像）
現年64歲的小馬可仕隸屬「菲律賓聯邦黨」（Partido Federal，PFP），其父為菲律賓前總統、已故獨裁者馬可仕，馬可仕自1965年開始擔任菲律賓總統，暴政統治期間貪瀆鉅額國家資產，更因總統選舉舞弊掀起國內非暴力革命，導致菲律賓史上第二次民主化；母親伊美黛（Imelda Romuáldez Marcos）曾連任兩屆眾議員，但其著名的是身為馬可仕家族的奢靡行徑，一度打破亞洲權貴貪污紀錄。

小馬可仕的搭檔則是43歲的薩拉，她是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女，由於杜特蒂按照憲法不得競選連任，先前外界認為薩拉閃電請辭達沃市（Davao）市長之職是準備接棒父親投入總統大選，但經小馬可仕宣布後承認將成為其副手，以副總統候選人之姿投入大選，雙方將聯合角逐下一任正副總統，這也是菲國兩大政治家族攜手的選戰，料將獲得壓倒性勝利。

▲菲律賓總統大選明年登場。多位可能參選人中，現任總統杜特蒂（右）的長女薩拉（左）已成為媒體報導寵兒、馬尼拉市長莫雷諾在社群媒體得到最多按讚數、拳王巴喬獲得「大心」比例最高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲，現任總統杜特蒂（右）的長女薩拉（左）成為媒體報導寵兒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
然而，選戰期間菲律賓也出現不少反對獨裁者之子小馬可仕勝選的聲浪，由於小馬可仕極有可能重演強人政治之路，加上選戰期間厭女表現、反民主態度以及其外交路線與杜特蒂一致，有意討好中國，部分菲律賓選民也有意願將總統票投給菲律賓現任副總統，也就是菲律賓史上第二位女性副總統的羅貝多，並將副總統票投給薩拉，讓兩名女性政治人物當家。
 

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